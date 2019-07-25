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Минэкономики Беларуси предлагает изменить критерии определения субъектов малого и среднего бизнеса

26.07.2019 10:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минэкономики Беларуси подготовило и внесло в правительство проект концепции по совершенствованию поддержки предпринимательства.

В соответствии с проектом, текстом которого располагает "Интерфакс-Запад", предлагается изменить критерии отнесения предпринимателей к субъектам малого бизнеса. Такое предложение в документе мотивируется тем, что "на масштабы предпринимательской деятельности в последние годы существенно влияют технологии и инновации, как технические, так и в области организации деятельности". "Назрела необходимость изменения показателя численности работников применительно к каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства", - считают авторы документа.

"Предлагается следующая градация: микроорганизации – до 9 человек включительно, малые организации – от 10 до 49 человек включительно, средние организации – от 50 до 250 человек включительно", - сказано в проекте.

Также критерием отнесения предпринимателей к субъектам малого и среднего бизнеса будет годовой объем выручки.

"Эта корректировка не затронет сегмент малого и среднего предпринимательства в целом, вместе с тем позволит дифференцировать меры поддержки с учетом потребностей разных категорий получателей", - отмечается в документе. В результате, информационная, организационная, микрофинансовая поддержка будет направлена на микро- и малые организации. Более развитому среднему бизнесу будут предложены соответствующие финансовые и консультационные меры поддержки.

"Данные изменения соответствуют рекомендациям Европейского союза (…). Это в перспективе даст возможность участвовать в программах субсидирования в рамках регионального сотрудничества с Европейским союзом", - считают в Минэкономики.

Между тем, "планируется пересмотреть подходы к индивидуальным предпринимателям как к субъектам предпринимательской деятельности, выделение которых было оправдано на стадии становления института предпринимательства", - сказано в документе.

По данным ведомства, сегмент малого и среднего бизнеса представляет собой 110 тыс. юридических лиц, почти 250 тыс. индивидуальных предпринимателей и 54,3 тыс. физических лиц, привлекаемых индивидуальными предпринимателями по трудовым и гражданско-правовым договорам. Каждый третий работник занят в секторе МСП.

Критерии отнесения субъектов хозяйствования к малому и среднему бизнесу используются при предоставлении господдержки, в том числе при предоставлении права на применение упрощенной системы налогообложения.

 
 
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Минэкономики Беларуси подготовило и внесло в правительство проект концепции по совершенствованию поддержки предпринимательства.
 
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