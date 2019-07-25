В НИИ имени Склифосовского сообщили о состоянии Инны Чуриковой

Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского уточнили, что актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов.

«Температура нормальная, вечером была 36,2, утром - 36,1», - сообщают в больнице.

18 июля в театре «Русская песня» во время спектакля «Старая дева» Чурикова внезапно оступилась и упала со сцены.

Актрису госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии и диагностировали перелом ребер.

Ранее директор театра «Ленком», в котором работает Инна Чурикова , Марк Варшавер сообщил, что пострадавшая чувствует себя лучше и у актрисы хорошее настроение.