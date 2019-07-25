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В НИИ имени Склифосовского сообщили о состоянии Инны Чуриковой
26.07.2019 11:34 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Natalia Shakhanova /
Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, сообщает
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского уточнили, что актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов.
«Температура нормальная, вечером была 36,2, утром - 36,1», - сообщают в больнице.
18 июля в театре «Русская песня» во время спектакля «Старая дева» Чурикова внезапно оступилась и упала со сцены.
Актрису госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии и диагностировали перелом ребер.
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Актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов
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