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В НИИ имени Склифосовского сообщили о состоянии Инны Чуриковой

26.07.2019 11:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В НИИ имени Склифосовского сообщили о состоянии Инны Чуриковой
Natalia Shakhanova / www.globallookpress.com

Состояние Инны Чуриковой до сих пор оценивается как тяжелое, сообщает РИА Новости.

В НИИ имени Склифосовского сообщили о состоянии Инны Чуриковой Инна Чурикова: «Ничего нет сильнее и нужнее любви»

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского уточнили, что актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов. 

«Температура нормальная, вечером была 36,2, утром - 36,1», - сообщают в больнице.

18 июля в театре «Русская песня» во время спектакля «Старая дева» Чурикова внезапно оступилась и упала со сцены.

Актрису госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии и диагностировали перелом ребер. 

Ранее директор театра «Ленком», в котором работает Инна Чурикова, Марк Варшавер сообщил, что пострадавшая чувствует себя лучше и у актрисы хорошее настроение.

 
 
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Актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов
 
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