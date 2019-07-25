Лучший футболист Беларуси - 2017 остался без клуба

Источник материала: Tut.by

Казахстанский футбольный клуб «Тобол» из города Костанай и белорусский полузащитник Михаил Гордейчук приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию, сообщается на сайте клуба.





В составе костанайского клуба Михаил провел 20 матчей и забил 3 гола. «Футбольный клуб „Тобол“ благодарит Михаила за совместную работу и желает спортивных успехов в дальнейшем», — сообщается на сайте.

Напомним, белорусский полузащитник более всего известен своими выступлениями за БАТЭ (2011−12, 2014−18 гг), с этим клубом он стал 6-кратным чемпионом страны, обладателем одного кубка и трех суперкубков Беларуси. В 2017 году он был признал лучшим футболистом страны.