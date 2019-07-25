Пожар в Хотыничах

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

26 июля 2019 года в 2 часа 57 минут диспетчеру Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в д. Хотыничи. По прибытию к месту вызова отделения МЧС установлено, что кровля хозяйственной постройки охвачена огнем полностью, хозяйка дома находится на улице.

В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытия, повреждены стены на всей площади. К счастью, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.





Ганцевичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает: во избежание пожара и для того, чтобы обезопасить себя и жизнь окружающих вас людей, не допускайте курения в доме, а тем более в постели или сидя на диване или в кресле, особенно после употребления алкоголя. Следите, чтобы искры не попали на горючие вещи или пол, тщательно тушите окурки. Кроме того, не оставляйте маленьких детей без присмотра!

В случае пожара или запаха дыма звоните по телефону 101 или 112.

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