Летим в Мюнхен. Что посмотреть в столице Баварии?

Источник материала: Аргументы и факты

Неделю назад, а именно 15 июля, «Белавиа» открыла новый рейс по маршруту Минск - Мюнхен - Минск. Билет можно купить уже сейчас - если лететь в одну сторону, он будет стоить от 115 евро, а туда-обратно - обойдется в 255 евро, включая таксы и сборы. Время в пути - 2 часа, за которые как раз можно составить туристическую программу.

Пиво, BMW и футбол - этим Мюнхен славится в первую очередь. А как разнообразить свое путешествие? «АиФ» подскажет вам несколько вариантов.

Погулять

Чтобы как следует отдохнуть, отправляйтесь в Английский сад. Это чистый и ухоженный городской парк, один из крупнейших в мире. Он больше, чем Центральный парк в Нью-Йорке и Гайд-парк в Лондоне! На территории Английского сада можно полюбоваться на такие достопримечательности, как Китайская башня (25-метровая пагода), Овальный павильон (храм любви), Японский чайный домик (где проходят японские чайные церемонии) и Моноптер (храм в греческом стиле), также вы можете заглянуть в пивные сады, позаниматься йогой, устроить пикник и даже заняться серфингом на ручье Айсбах.

Поесть

Одно из самых оригинальных кафе в Мюнхене располагается внутри двух старых трамваев. Tram Cafe München находится по адресу Muellerstr., 46. Атмосферное заведение специализируется на кофе и французских блинчиках с начинкой. За сладкую с вас возьмут от 2,50 евро, а за несладкую - от 3,50 евро.

Выпить

В баре-ресторане Andechser am Dom при пивоварне нет столпотворения, зато среди посетителей бывают Ангела Меркель и Арнольд Шварценеггер. В заведении есть меню на русском. Пиво здесь пьют под звон колоколов собора Фрауэнкирхе, так как бар находится недалеко от центральной площади Мариенплац. Адрес - Frauenplatz, 7. Заведение работает с 10:00 до 00:00.

Просветиться

Экскурсия на Баварскую киностудию стоит недёшево, но цена с лихвой окупается впечатлениями. «Европейский Голливуд» находится на Bavariafilmpl., 7. Вас посадят на небольшой поезд и проведут экскурсию по студии, где хранятся декорации к фильмам Вольфганга Петерсена «Подводная лодка» и «Бесконечная история». Вы посмотрите 4D-фильм, узнаете о производстве известных лент Альфреда Хичкока, Орсона Уэллса и Билли Уайлдера, а также понаблюдаете за каскадерами, которые выполнят несколько трюков у вас на глазах.

А вот что советует посетить читателям «АиФ» Ане ЛЮТЕР, временная поверенная в делах Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

- У нас есть много замечательных музеев. К примеру, Старая, Новая и Современная Пинакотеки. Обратите внимание на галерею в доме Ленбаха - там находятся произведения Василия Кандинского и его спутницы Габриэлы Мюнтер, эдакое сочетание русской и немецкой культур. В июле можно приехать на фестиваль «Толвуд», где играет живая музыка и повсюду стоят лавочки с едой. С конца октября по начало ноября проходит известный фестиваль «Октоберфест».

Справка

Мюнхен стал четвертым немецким городом в маршрутной сети «Белавиа». До этого рейсы осуществлялись только в аэропорты Берлина, Франкфурта и Ганновера.

Вылет из Минска - в 12:30, прибытие в Международный аэропорт Мюнхена имени Франца-Йозефа Штрауса - в 13:35. Обратный рейс из Мюнхена - в 14:15 по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям, прилет в Национальный аэропорт «Минск» - в 17:15.