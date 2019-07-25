|
С 1 января зарплаты работников культуры будет считать по новым правилам
Источник материала: Tut.by
С 1 января 2020 года труд работников культуры будут оплачивать по новым правилам. Нововведения прописаны в
У работников культуры одни из самых низких зарплат по стране. В июне этого года они в среднем зарабатывали 605 рублей (при
Новый документ установил тарифные разряды, компенсирующие и стимулирующие выплаты — надбавки за специфику работы. В нем также содержится инструкция, какие выплаты и каким работникам, работающим в сфере культуры, положены.
Так, стимулирующие выплаты — надбавки за специфику работы в сфере культуры предусмотрены для работников культурно-просветительных организаций, которые имеют статус «национальный», театрально-зрелищных организаций и профессиональных коллективов художественного творчества со статусом «национальный», «академический» или со званием «Заслуженный коллектив Республики Беларусь». Размер надбавки — 10% базовой ставки.
Такие же дополнительные выплаты будут получать руководители непрофессиональных, то есть любительских коллективов художественного творчества, со званием «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь».
40% базовой ставки будут доплачивать работникам из числа выпускников, которые получили высшее образование, которые включены в банки данных одаренной и талантливой молодежи, а место работы им предоставлено по распределению.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нововведения прописаны в постановлении № 32 Министерства культуры «Об оплате труда работников в сфере культуры».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)