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С 1 января зарплаты работников культуры будет считать по новым правилам

26.07.2019 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 января 2020 года труд работников культуры будут оплачивать по новым правилам. Нововведения прописаны в постановлении № 32 Минкульта «Об оплате труда работников в сфере культуры». Напомним, со следующего года в Беларуси для бюджетников введут новую схему оплаты труда. Тарифную ставку первого разряда заменят базовой ставкой в 180 рублей, а надбавки и доплаты будут устанавливать централизованно.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

У работников культуры одни из самых низких зарплат по стране. В июне этого года они в среднем зарабатывали 605 рублей (при среднем по стране в 1 080,5 рубля). А средняя зарплата за январь-июнь в отрасли — всего 574,3 рубля. При этом все суммы указаны до уплаты налогов.

Новый документ установил тарифные разряды, компенсирующие и стимулирующие выплаты — надбавки за специфику работы. В нем также содержится инструкция, какие выплаты и каким работникам, работающим в сфере культуры, положены.

К стимулирующим выплатам относятся надбавки за характер труда, за сложность и напряженность труда, за высокие профессиональные и творческие достижения в труде.

К компенсирующим — доплата за работу в сельской местности. В частности, доплата за работу в сельской местности составляет 20 процентов базовой ставки.

Так, стимулирующие выплаты — надбавки за специфику работы в сфере культуры предусмотрены для работников культурно-просветительных организаций, которые имеют статус «национальный», театрально-зрелищных организаций и профессиональных коллективов художественного творчества со статусом «национальный», «академический» или со званием «Заслуженный коллектив Республики Беларусь». Размер надбавки — 10% базовой ставки.

Такие же дополнительные выплаты будут получать руководители непрофессиональных, то есть любительских коллективов художественного творчества, со званием «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь».

40% базовой ставки будут доплачивать работникам из числа выпускников, которые получили высшее образование, которые включены в банки данных одаренной и талантливой молодежи, а место работы им предоставлено по распределению.

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Нововведения прописаны в постановлении № 32 Министерства культуры «Об оплате труда работников в сфере культуры».
 
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