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Случчане жалуются на полные урны мусора. Что говорят в ЖКХ?

26.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

За последнюю неделю в соцсети SlutskGorod, и особенно в наш Instagram, поступало много жалоб на неубранный мусор и переполненные урны. Часть из этих проблем решилась вскоре после публикаций, другие остались без внимания.

Вот несколько из фотографий, которые прислали нам читатели. Их было намного больше, но речь не об этом.



    Прислал Витя Грек в нашу группу Вконтакте
Случчане жалуются на полные урны мусора. Что говорят в ЖКХ?

    Скриншоты из Instagram SlutskGorod

Случчане жалуются на полные урны мусора. Что говорят в ЖКХ?

Что произошло, после чего отходы перестали убирать? Или случчане просто начали чаще обращать на проблемы внимание? С этим вопросом мы обратились к директору «Слуцкого ЖКХ» Николаю Воронько.

— Убирают урны каждый день. Смотря в какое время сделаны фотографии, о которых вы говорите, — прокомментировал руководитель. — И дворников по улицам достаточно, штат дворников у нас укомплектован.

Вместе с тем, Николай Воронько внимательно выслушал, в каких местах люди жалуются на полные урны, пообещал сам проехать там, посмотреть и разобраться.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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За последнюю неделю в соцсети SlutskGorod, и особенно в наш Instagram, поступало много жалоб на неубранный мусор и переполненные урны. Часть из этих проблем решилась вскоре...
 
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