Министр информации посетил Осиповичи

Источник материала: Асiповiцкi край

В рамках проведения единого дня информирования населения член республиканской информационной группы Министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич 25 июля побывал в одном из райцентров Могилевщины — Осиповичах.





Рабочий график Александра Николаевича был насыщенным: познакомился с рядом объектов местного филиала ОАО «Могилевсоюзпечать», встретился с идеологическим активом района, имел обстоятельный разговор с работниками централизованной библиотечной сети, ОАО «Спутник-ТВ» и редакции газеты «Асіповіцкі край», провел «прямую телефонную линию» с населением региона и прием граждан.