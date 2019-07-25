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Министр информации посетил Осиповичи

26.07.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

В рамках проведения единого дня информирования населения член республиканской информационной группы Министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич 25 июля побывал в одном из райцентров Могилевщины — Осиповичах.

Министр информации посетил Осиповичи

Рабочий график Александра Николаевича был насыщенным: познакомился с рядом объектов местного филиала ОАО «Могилевсоюзпечать», встретился с идеологическим активом района, имел обстоятельный разговор с работниками централизованной библиотечной сети, ОАО «Спутник-ТВ» и редакции газеты «Асіповіцкі край», провел «прямую телефонную линию» с населением региона и прием граждан.

 
 
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В рамках проведения единого дня информирования населения член республиканской информационной группы Министр информации Республики Беларусь Александр...
 
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