Узнали, почему на самом деле velcom решили переименовать в А1

Источник материала: Виртуальный Брест

Пару месяцев назад velcom объявил о ребрендинге. Сейчас оператор в Беларуси называется velcom | A1, а до конца года станет просто А1. Представители компании заявляют: смена названия — не прихоть, а глобальное событие, связанное со структурными изменениями. Чтобы рассказать об этом подробнее, 42.TUT.BY пригласили в головной офис в Вене. Там топ-менеджеры компании объяснили, на чем собираются фокусировать внимание в ближайшие пару лет, а также ответили, как переименование velcom в A1 поможет конкурировать с Google и YouTube.





По прибытии в Вену журналистов встретил финансовый директор группы компаний А1 (CFO A1 Group) Зигфрид Майрхофер. Сперва он поделился информацией об основных показателях всех телеком-операторов, которые входят в A1 TAG.

Напомним: кроме velcom | A1, в А1 TAG входят несколько других дочерних компаний-операторов в нескольких европейских странах: A1 Австрия, A1 Болгария, A1 Хорватия, A1 Словения. В Македонии и Сербии действуют операторы one.Vip и Vip mobile, которые также состоят в А1 Telekom Austria Group.

Во всех семи регионах группа компаний занимает если не первые, то достаточно высокие позиции по доле рынка в сравнении с другими телеком-операторами, действующими в этих странах.





Например, в Беларуси у velcom | A1 сейчас 4,869 пользователей против 4,862 миллиона во втором квартале прошлого года, что позволило оператору занять вторую позицию по этому показателю, немногим уступив МТС с 5,5 миллиона пользователей.

С финансовыми показателями, по словам топ-менеджера, в А1 TAG особых проблем также нет. Общая выручка в сравнении с прошлым годом выросла у всех семи компаний-операторов (в Беларуси — на 6,7%).

Инвестиции в 5G в Беларуси

При этом Зигфрид отметил: чтобы развиваться дальше, A1 во всех странах (включая Беларусь) не может оставаться простым поставщиком услуг мобильной связи. На данный момент компания позиционирует себя как провайдера ИКТ-услуг, планирует строить собственные 5G-сети и заниматься «интернетом вещей».

Например, в Австрии коммерческая 5G-сеть от организации должна появиться в 2020 году. Топ-менеджер даже назвал ее технологией, «способной перевернуть игру».

Зигфрид также заметил: материнская А1 готова вкладывать средства и предлагать помощь собственных специалистов в построении 5G-сети в Беларуси. Правда, пока о точных размерах инвестиций говорить рано — урегулированы еще не все законодательные вопросы. Так что пока точно неизвестно, кто именно у нас займется постройкой 5G-сети и будет ли она единой для всех операторов.





Фото: пресс-служба Правительства Республики Беларусь



Ранее генеральный директор А1 TAG отмечал , что «при разработке законодательной базы с целью развития 5G в Беларуси необходимо принимать во внимание интересы абонентов и учитывать опыт внедрения как сетей 3G, где Республика Беларусь занимает одну из лидирующих позиций в Европе, так и сети 4G, признанной одной из наиболее слабых среди европейских стран, и покрытие и качество которой в регионах Беларуси являются недостаточными».

Почему 5G так важен?

На этот вопрос попытался ответить Георг Лоффелманн, один из руководителей направления по развертыванию 5G-сетей в A1 Австрия.





По его словам, «прыжок» в качестве телекоммуникационных технологий происходит в среднем каждые десять лет. Начало перехода от 4G-сетей к 5G-сетям, по прогнозу Георга, придется как раз на 2020 год. При этом 5G — технология, которая может использоваться не только (или даже не столько) обычными пользователями, но и для реализации более глобальных целей (в том числе, в бизнес-сегменте).

Последнему, по мнению Георга, можно помочь несколькими способами. Например, достаточно сильным приростом в скорости интернет-соединения. 5G-сети способны обеспечить пропускную способность на скорости вплоть до одного гигабита в секунду против 300 мегабит в 4G-сетях.

Это важно для устройств из категории «интернета вещей», которых только в Европе, по прогнозам А1, в 2020 году окажется порядка 20 миллиардов.





Мощностей нынешних 4G-сетей для такого количества «умных» гаджетов, вероятно, может просто не хватить. Проблема становится еще актуальнее, если принять во внимание перспективу появления «умных городов», где целые кварталы окажутся автоматизированы.

Не менее важный момент — минимальный временной лаг (порядка одной миллисекунды). Например, в теории 5G-сети способны помочь с проведением хирургических операций на расстоянии, когда врач находится в одном месте, а пациент — совершенно в другом. Разница во времени между решением хирургом сделать определенное действие и самим действием может оказаться решающей.





Схожие примеры представители А1 Австрия приводили и для сферы беспилотных автомобилей, а также автоматизированных производств и технологий виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). Общая идея такая: устройств, подключенных к интернету, становится больше, и им требуется больше ресурсов. И нынешних 4G-сетей вскоре может не хватить.

При этом для обычных пользователей, во всяком случае ближайшие пару лет, 5G-сети вряд ли станут панацеей. По мнению представителей компании, сейчас устройств, способных принимать 5G-сигнал, попросту нет, и вряд ли в ближайшее время их станет больше.

Так почему все же решили переименовать velcom в А1?

Если кратко, то это должно помочь повысить узнаваемость бренда, а также конкурировать с такими гигантами как Google и YouTube.

Маркетинговый директор группы компаний A1 Флориан Шварц, отвечая на этот вопрос, отметил: еще десять лет назад мобильным интернетом пользовались совсем иначе, чем сейчас. Тогда большинству пользователей хватало и 250 мегабайт трафика, а сегодня рынок требует предложений с неограниченным по объему трафиком и безлимитом минут разговоров.

Кроме того, ранее соперниками телеком-операторов были только другие операторы связи. Пользователи при выборе исходили лишь из набора включенных бесплатных минут для разговоров и интернет-трафика.





Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters



Но сейчас в A1 TAG видят ситуацию иначе: конкурентами телеком-операторов становятся крупные транснациональные корпорации, владеющие глобальными контент-площадками и мессенджерами. Грубо говоря, YouTube и Telegram также можно отнести к конкурентам A1, ведь позвонить сегодня можно и через мессенджер, а терять своих пользователей (давать им перейти на альтернативную платформу) в компании явно не хотят.

Именно поэтому А1 развивает собственные видео-платформы предлагая абонентам не только телеком-услуги, но и контент. Флориан даже отметил, что в A1 TAG хотят создать «бренд для жизни в цифровом обществе», охватывающий максимально возможное количество различных сфер — от шопинга до здравоохранения.

Видео-сервисы у А1 есть и в других странах группы. В компании хотят унифицировать их между собой и таким образом повысить общую узнаваемость. Кроме того, основные конкуренты А1 в Европе — T-Mobile и Orange — во всех представленных странах называются одинаково, что также повышает узнаваемость бренда. В A1 решили пойти схожим путем.