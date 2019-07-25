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Чем живёт «первичка» колледжа

26.07.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Целями своей работы профсоюзный комитет работников Городокского государственного аграрно-технического колледжа в контакте с администрацией учреждения образования считают сплочение объединённого коллектива, создание здорового микроклимата, взаимопонимание во взаимоотношениях, здоровый образ жизни членов профсоюза, организацию и проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий.

Чем живёт «первичка» колледжа

В июле профсоюзная жизнь колледжа вступила в свою активную стадию. 1-2 июля команда ГГАТК в числе10 учреждений и предприятий приняла участие в летней районной спартакиаде. В команду вошли активные члены профсоюзной организации, неравнодушные люди, всегда готовые постоять за честь учебного заведения. По итогам всех этапов спартакиады команда колледжа стала первой. Спортсменов поощрили денежными вознаграждениями из средств профсоюза.

  Доброй традицией стала организация экскурсионных поездок по Беларуси и за её пределами в конце учебного года. С 5 по 8 июля всем желающим была предложена туристическая поездка в Санкт-Петербург. Показательно, что 40% стоимости поездки было оплачено за счёт внебюджетных средств (участники экскурсии выражают благодарность директору колледжа Владимиру Шитько — авт.) и средств профсоюзной организации.

  Работники колледжа погрузились в атмосферу величественного города. Во время  обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу (на снимке) познакомились с историей города, осмотрели самые интересные достопримечательности — архитектурные ансамбли парадного центра: Невский проспект, Дворцовую площадь, Смольный собор, набережную Невы, Стрелку Васильевского острова, Мариинский театр, Невские мосты, легендарный крейсер «Аврора», который стал всемирно известным благодаря тому, что его залп оповестил о наступлении нового этапа в истории России. Большое удовольствие доставила и прогулка на катере по фантастической красоты рекам и каналам Петербурга. Всем хотелось внимательно осмотреть каждую постройку, расположенную на набережной. Практически каждая из них имеет увлекательную историю. Нельзя не вспомнить великого поэта А.С. Пушкина, последним местом пребывания которого была квартира в доме по адресу: Набережная реки Мойки, 12.  Построено здание в классическом стиле и идеально сочетается с ансамблем всей набережной. Каждый фасад отличается от другого, но подчинён общим законам гармонии.

  Мечты и желания правителя Петра I отразились в исторических памятниках Петербурга, которые и сегодня служат напоминанием об эпохе первого русского императора. Не оставило равнодушными никого и разведение мостов.

  Во второй день группа посетила Петергоф, который часто называют «Столицей фонтанов».  

  Петергоф (летняя резиденция императора) — самый известный и самый великолепный из пригородов Санкт-Петербурга. И его визитная карточка — знаменитые фонтаны, но, кроме них, здесь можно увидеть дворцы, построенные для императоров и членов их семейств, многочисленные парковые павильоны, пруды, церкви. Большой дворец, который посетила группа, расположен на южном берегу Финского залива и является центром Петергофского ансамбля.

  12 июля члены профсоюзной организации  посетили сольный концерт Валерия Леонтьева, который прошёл в рамках XXVІІІ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». 50% стоимости билетов оплатил профсоюз. Также для поехавших на концерт организовали часовую обзорную экскурсию по историческим местам областного центра.

  20 июля профкомитет совместно с администрацией организовали для членов профсоюза и ветеранов труда поездку в лес за ягодами и грибами. Администрация выделила автобус, а топливо оплатила профсоюзная организация.  

  Члены профсоюзной «первички» выражают благодарность директору ГГАТК В.В. Шитько и председателю профсоюзного комитета Н.В. Вихотенко за организацию разнообразного досуга, а также чуткое отношение к просьбам и пожеланиям каждого члена профсоюзной организации.

Наш корр.

 

 
Теги: Витебск
 
 
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