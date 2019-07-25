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Оштрафуют на 5,5 тысяч: минчане устроили пьяные покатушки и подрались с инспекторами ГАИ

26.07.2019 12:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

С утра выпил – день свободен. Двое жителей столицы устроили пьяные покатушки по Минску, которые переросли в потасовку с инспекторами.

Виляющую иномарку заприметили сотрудники ГАИ. За рулём авто оказался нетрезвый бесправник.

Оштрафуют на 5,5 тысяч: минчане устроили пьяные покатушки и подрались с инспекторами ГАИ

Пассажир тоже был подшофе.

Оштрафуют на 5,5 тысяч: минчане устроили пьяные покатушки и подрались с инспекторами ГАИ

Не желая коротать день в компании правоохранителей, второй пилот оказал активное сопротивление при задержании. За что загремел в изолятор.

Оштрафуют на 5,5 тысяч: минчане устроили пьяные покатушки и подрались с инспекторами ГАИ

Как позже выяснилось, во время движения за рулём находился тот самый нерадивый гражданин, по совместительству – владелец машины. Завидев патрульных, он просто поменялся с другом местами.

Оштрафуют на 5,5 тысяч: минчане устроили пьяные покатушки и подрались с инспекторами ГАИ

Евгений Казарин, временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела ГАИ УВД администрации Ленинского района г. Минска:
По данному факту общий штраф грозит в размере до 5,5 тысяч белорусских рублей.

Люди в материале: Евгений Казарин
 
Теги: Минск
 
 
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С утра выпил – день свободен. Двое жителей столицы устроили пьяные покатушки по Минску, которые переросли в потасовку с инспекторами. Виляющую иномарку...
 
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