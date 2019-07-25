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Оштрафуют на 5,5 тысяч: минчане устроили пьяные покатушки и подрались с инспекторами ГАИ
Источник материала: СТВ
С утра выпил – день свободен. Двое жителей столицы устроили пьяные покатушки по Минску, которые переросли в потасовку с инспекторами.
Не желая коротать день в компании правоохранителей, второй пилот оказал активное сопротивление при задержании. За что загремел в изолятор.
Как позже выяснилось, во время движения за рулём находился тот самый нерадивый гражданин, по совместительству – владелец машины. Завидев патрульных, он просто поменялся с другом местами.
Евгений Казарин, временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела ГАИ УВД администрации Ленинского района г. Минска:
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С утра выпил – день свободен. Двое жителей столицы устроили пьяные покатушки по Минску, которые переросли в потасовку с инспекторами. Виляющую иномарку...
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