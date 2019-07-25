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Неизвестные под видом полицейских украли из бразильского аэропорта почти тонну золота

26.07.2019 12:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. Из аэропорта украли почти тонну золота. Инцидент произошёл в городе Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Неизвестные под видом полицейских украли из бразильского аэропорта почти тонну золота

Вооруженные грабители похитили 750 килограммов драгоценностей из инкассаторского фургона в грузовом терминале. На место преступления неизвестные прибыли на двух стилизованных под полицейские авто. Одеты были также в форму стражей порядка.

Похищенное золото оценивается в 30 миллионов долларов США. Известно, что за сутки до ограбления, злоумышленники взяли в заложники семью главы логистических операций в терминале, чтобы заполучить необходимые данные о золоте.

Неизвестные под видом полицейских украли из бразильского аэропорта почти тонну золота

Скрывшись с места преступления, грабители пересели на машину скорой помощи. Их разыскивает полиция.

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Новости Бразилии. Из аэропорта украли почти тонну золота. Инцидент произошёл в городе Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Вооруженные...
 
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