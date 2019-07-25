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Неизвестные под видом полицейских украли из бразильского аэропорта почти тонну золота
Источник материала: СТВ
Новости Бразилии. Из аэропорта украли почти тонну золота. Инцидент произошёл в городе Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вооруженные грабители похитили 750 килограммов драгоценностей из инкассаторского фургона в грузовом терминале. На место преступления неизвестные прибыли на двух стилизованных под полицейские авто. Одеты были также в форму стражей порядка.
Похищенное золото оценивается в 30 миллионов долларов США. Известно, что за сутки до ограбления, злоумышленники взяли в заложники семью главы логистических операций в терминале, чтобы заполучить необходимые данные о золоте.
Скрывшись с места преступления, грабители пересели на машину скорой помощи. Их разыскивает полиция.
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Новости Бразилии. Из аэропорта украли почти тонну золота. Инцидент произошёл в городе Сан-Паулу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вооруженные...
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