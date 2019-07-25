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Врач рассказал о состоянии девочки, которую мать избила молотком по голове

26.07.2019 12:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Беларусь потрясла новость про мать, которая ударила дочь молотком по голове.

38-летняя минчанка нанесла восьмилетней девочке несколько ударов.

Врач рассказал о состоянии девочки, которую мать избила молотком по голове

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по г. Минску:
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.147 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Причинение тяжких телесных повреждений заведомо малолетнему».

Подозреваемая задержана и помещена в РНПЦ психического здоровья.

Спустя несколько дней можно вздохнуть с облегчением: малышка идёт на поправку.

Врач рассказал о состоянии девочки, которую мать избила молотком по голове

Сергей Трухан, врач-нейрохирург детского нейрохирургического отделения №3 РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
Ребёнок поступил в состоянии средней тяжести, с множественными вдавленными проникающими оскольчатыми переломами. Также были ушибленные раны и ссадины верхних конечностей.

И с момента прибытия в отделение ребёнок находится в ясном сознании, чувствует себя хорошо, постепенно осваивается, готовится к скорой выписке.

Люди в материале: Екатерина Гарлинская, Сергей Трухан
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Беларусь потрясла новость про мать, которая ударила дочь молотком по голове. 38-летняя минчанка нанесла восьмилетней девочке несколько ударов. Екатерина...
 
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