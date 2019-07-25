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Врач рассказал о состоянии девочки, которую мать избила молотком по голове
Источник материала: СТВ
Беларусь потрясла новость про мать, которая ударила дочь молотком по голове.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по г. Минску:
Спустя несколько дней можно вздохнуть с облегчением: малышка идёт на поправку.
Сергей Трухан, врач-нейрохирург детского нейрохирургического отделения №3 РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
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Беларусь потрясла новость про мать, которая ударила дочь молотком по голове. 38-летняя минчанка нанесла восьмилетней девочке несколько ударов. Екатерина...
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