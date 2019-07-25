При сходе оползня в Китае погибли 20 человек

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Растет количество погибших в результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 человек стали жертвами, еще 25 числятся пропавшими без вести. Более 20 зданий, в том числе и жилые дома, оказались под землей.





Ночью спасатели извлекли из-под завалов тела 5 человек, среди них – трое детей. На ликвидацию последствий стихийного бедствия выделено более 4 миллионов долларов. Поисково-спасательная операция продолжается.