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При сходе оползня в Китае погибли 20 человек
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Растет количество погибших в результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 человек стали жертвами, еще 25 числятся пропавшими без вести. Более 20 зданий, в том числе и жилые дома, оказались под землей.
Ночью спасатели извлекли из-под завалов тела 5 человек, среди них – трое детей. На ликвидацию последствий стихийного бедствия выделено более 4 миллионов долларов. Поисково-спасательная операция продолжается.
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Новости Китая. Растет количество погибших в результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 человек стали...
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