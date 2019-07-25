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Под Жлобином мужчина оставил пасынка в машине, а сам пошёл в лес за грибами. Ребёнок пропал

26.07.2019 11:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Отчим оставил ребенка в машине и пошел в лес за грибами. Когда вернулся – мальчика не было.  

По информации УВД Гомельского облисполкома, мужчина сообщил о пропаже 6-летнего пасынка 25 июля утром.  

Незамедлительно на место выбыли 4 милицейских наряда, сотрудники МЧС, лесники.  

Оказалось, что мама мальчика пошла на работу, а мужчина с кумой и мальчиком поехали в лес за грибами. Уже на месте ребенок не захотел идти собирать грибы, поэтому взрослые оставили его одного с телефоном в машине. Через пять минут мужчина понял, что ребенка не нужно было оставлять, и вернулся. Мальчика в салоне авто не оказалось, здесь находился только мобильный телефон.  

В ходе поисков была получена информация, что ребенка видела какая-то женщина, которая попросила автолюбителя забрать с собой мальчика и искать его родителей. Тогда начали останавливать автомобили и проверять их. Однако поиски не приносили результата.  

Вскоре правоохранители свернули на проселочную дорогу, где увидели иномарку, водитель которой сказал, что с ним едет мальчик. По словам мужчины, он нашел ребенка в лесу одного, а мальчик сказал ему, что потерялся. Мужчина вместе с ребенком начали искать его родителей.  

Пропавший ребенок прошел от машины отчима 2 километра, пока не встретил мужчину, который предложил помощь.  

С отчимом была проведена беседа.  

Что делать, если заблудился в лесу? Советы лесничего (читать далее).   

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Новости Беларуси. Отчим оставил ребенка в машине и пошел в лес за грибами. Когда вернулся – мальчика не было.   По информации УВД Гомельского облисполкома, мужчина...
 
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