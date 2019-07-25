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Как изменилась Латвия за 100 лет? В Минске открылась фотовыставка «Далягляд»

26.07.2019 11:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В эти дни в Минске предлагают совершить экскурс в историю с латвийским акцентом. В Национальной библиотеке открылась уникальная фотовыставка, посвящённая 100-летию одной из самых зелёных стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как изменилась Латвия за 100 лет? В Минске открылась фотовыставка «Далягляд»

Здесь представлены кадры самых знаковых достопримечательностей балтийского края. Экспозиция позволяет заглянуть в прошлое и увидеть, как изменилась Латвия за 100 лет. Места на фото показаны с одного ракурса, в то же время суток и года.

Как изменилась Латвия за 100 лет? В Минске открылась фотовыставка «Далягляд»

Эдгар Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:
Обмен опытом довольно интенсивен. То, что важно, что он проходит не только на уровне высокой культуры, но и на уровне самоуправления областей. Я думаю, что здесь, конечно, то, что мы отмечает 100-летие Латвии, то, что и в Беларуси много праздников сейчас, которые отмечаются. Это тоже способствует обмену опытом, мнений.

Как изменилась Латвия за 100 лет? В Минске открылась фотовыставка «Далягляд»

Как изменилась Латвия за 100 лет? В Минске открылась фотовыставка «Далягляд»

Познакомиться с сокровищами Латвии, а также с ценными изображениями архитектурных и исторических памятников из фондов Латвийской библиотеки можно до 20 сентября.

Латвия готова оказывать содействие в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза

Люди в материале: Эдгар Ринкевичс
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В эти дни в Минске предлагают совершить экскурс в историю с латвийским акцентом. В Национальной библиотеке открылась уникальная фотовыставка,...
 
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