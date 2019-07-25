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Как изменилась Латвия за 100 лет? В Минске открылась фотовыставка «Далягляд»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти дни в Минске предлагают совершить экскурс в историю с латвийским акцентом. В Национальной библиотеке открылась уникальная фотовыставка, посвящённая 100-летию одной из самых зелёных стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь представлены кадры самых знаковых достопримечательностей балтийского края. Экспозиция позволяет заглянуть в прошлое и увидеть, как изменилась Латвия за 100 лет. Места на фото показаны с одного ракурса, в то же время суток и года.
Эдгар Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:
Познакомиться с сокровищами Латвии, а также с ценными изображениями архитектурных и исторических памятников из фондов Латвийской библиотеки можно до 20 сентября.
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Новости Беларуси. В эти дни в Минске предлагают совершить экскурс в историю с латвийским акцентом. В Национальной библиотеке открылась уникальная фотовыставка,...
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