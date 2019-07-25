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В Германии при замене колёс погиб белорусский дальнобойщик

26.07.2019 11:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Трагедия с участием нашего соотечественника в Германии. Погиб дальнобойщик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии при замене колёс погиб белорусский дальнобойщик

ЧП произошло в момент замены колеса. Известно, что все правила безопасности были соблюдены. Рядом с грузовиком полицейские выставили патрульную машину, участок дороги был огорожен.

В Германии при замене колёс погиб белорусский дальнобойщик

Виновником стал водитель другой фуры. Он не среагировал на дорожную обстановку, протаранив полицейский автомобиль. В результате 36-летний белорус оказался в смертельной ловушке: его зажало транспортными средствами.

В Германии при замене колёс погиб белорусский дальнобойщик

Мужчину доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.

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Новости Беларуси. Трагедия с участием нашего соотечественника в Германии. Погиб дальнобойщик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в момент...
 
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