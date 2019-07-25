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В Германии при замене колёс погиб белорусский дальнобойщик
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трагедия с участием нашего соотечественника в Германии. Погиб дальнобойщик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в момент замены колеса. Известно, что все правила безопасности были соблюдены. Рядом с грузовиком полицейские выставили патрульную машину, участок дороги был огорожен.
Виновником стал водитель другой фуры. Он не среагировал на дорожную обстановку, протаранив полицейский автомобиль. В результате 36-летний белорус оказался в смертельной ловушке: его зажало транспортными средствами.
Мужчину доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.
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Новости Беларуси. Трагедия с участием нашего соотечественника в Германии. Погиб дальнобойщик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в момент...
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