Вопрос экологии: правительство готово ускорить процесс перехода к бумажной упаковке

Белорусское правительство готово подержать процесс более быстрого перехода к бумажной упаковке, но в сфере необходимо создать конкуренцию.

Как сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, посещая выставку, посвященную вопросам разработки технологий и организации производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья, в правительстве готовы рассматривать финансовые стимулы для ускоренного перехода к бумажной упаковке.

Премьер высказал предположение, что стимулом для производства экономичной упаковки могут стать дешевые кредиты, что привлекло бы в сферу малый и средний бизнес. Здоровая конкуренция позволила бы формировать адекватные цены, уверен Румас.

Концерн «Беллесбумпром» представил премьер-министру возможности своих предприятий по выпуску бумажных пакетов и упаковки, а председатель концерна Юрий Назаров заверил премьера, что концерн в состоянии увеличить объемы производства и полностью покрыть потребности страны в бумажных пакетах. Однако для этого нужно, чтобы продукт был востребованным на рынке: пока полиэтиленовые пакеты дешевле, а, значит, бумажные не могут вытеснить их быстро, пишет БЕЛТА .

Отметим, что массовый отказ от пластика сегодня инициируют во многих странах мира. Недавно Еврокомиссия приняла решение запретить одноразовую посуду и еще целый ряд товаров, сделанных из платика. Предлагается заменять такие товары на их аналоги из биоразлагаемых или подвергающихся простой переработке материалов.