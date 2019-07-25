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Вопрос экологии: правительство готово ускорить процесс перехода к бумажной упаковке

26.07.2019 12:21 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусское правительство готово подержать процесс более быстрого перехода к бумажной упаковке, но в сфере необходимо создать конкуренцию.

Как сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, посещая выставку, посвященную вопросам разработки технологий и организации производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья, в правительстве готовы рассматривать финансовые стимулы для ускоренного перехода к бумажной упаковке.

Премьер высказал предположение, что стимулом для производства экономичной упаковки могут стать дешевые кредиты, что привлекло бы в сферу малый и средний бизнес. Здоровая конкуренция позволила бы формировать адекватные цены, уверен Румас.

Концерн «Беллесбумпром» представил премьер-министру возможности своих предприятий по выпуску бумажных пакетов и упаковки, а председатель концерна Юрий Назаров заверил премьера, что концерн в состоянии увеличить объемы производства и полностью покрыть потребности страны в бумажных пакетах. Однако для этого нужно, чтобы продукт был востребованным на рынке: пока полиэтиленовые пакеты дешевле, а, значит, бумажные не могут вытеснить их быстро, пишет БЕЛТА.

Отметим, что массовый отказ от пластика сегодня инициируют во многих странах мира. Недавно Еврокомиссия приняла решение запретить одноразовую посуду и еще целый ряд товаров, сделанных из платика. Предлагается заменять такие товары на их аналоги из биоразлагаемых или подвергающихся простой переработке материалов.

 
 
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Белорусское правительство готово подержать процесс более быстрого перехода к бумажной упаковке, но в сфере необходимо создать конкуренцию.
 
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