Внезапно: «Джокера» включили в конкурс Венецианского кинофестиваля

Источник материала: Tut.by

В киносообществе активно обсуждают последние новости Венецианского кинофестиваля. Старейший кинофорум мира объявил программу, в конкурсе помимо десятка авторских фильмов оказался и «Джокер» Тодда Филлипса , автора «Мальчишника в Вегасе». О том, какие картины поспорят за «Золотого льва» с «Джокером», сообщает Kinopoisk.

75-й Венецианский кинофестиваль откроется картиной Хирокадзу Корээды «Правда» с Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итаном Хоуком в главных ролях. Фильм также участвует в конкурсной программе.

Основная программа Венецианского кинофестиваля выглядит так:

Главный конкурс:

«Правда», Хирокадзу Корээда

«Идеальный кандидат», Хайфа Аль-Мансур

«О бесконечности», Рой Андерссон

«Осиная сеть», Оливье Ассайас

«Брачная история», Ноа Баумбак

«Почетный гость», Атом Эгоян

«К звездам», Джеймс Грэй

«Поместье», Тьяго Гуэдес

«Молитва во имя Бога», Робер Гедигян

«В ожидании варваров», Сиро Герра

«Мать», Пабло Ларраин

«Субботний роман», Лоу Е

«Мартин Эден», Пьетро Марчелло

La Mafia Non E Piu Quella Di Una Volta, Франко Мареско

«Нарисованная птицы», Вацлав Мархоул

«Мэр Рионе Санита», Марио Мартоне

«Молочные зубы», Шеннон Мерфи

«Джокер», Тодд Филлипс

«Дело Дрейфуса», Роман Полански

«Прачечная», Стивен Содерберг

«Дом 7 по Черри-лейн», Юньфань

Вне конкурса

«Желтовато-красная ересь», Джузеппе Капотонди

«До свидания, гостиница «Дракон», Цай Минлян

«Домой вернутся все», Гильермо Арриага

«Электрический лебедь», Константина Коцамани

«Необратимость: Полная версия», Гаспар Ноэ

«НольНольНоль», Стефано Соллима

«Новый Папа», Паоло Соррентино

«Не просто сон: Стэнли Кубрик и «С широко закрытыми глазами»», Мэтт Уэллс

«Сиберг», Бенедикт Эндрюс

«Король», Дэвид Мишо

«Жить», Франческа Аркибуджи

«Мосул», Мэттью Майкл Карнахан

«Взрослые в комнате», Коста Гаврас

«Вся моя безумная любовь», Габриэле Сальваторес

76-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.