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Внезапно: «Джокера» включили в конкурс Венецианского кинофестиваля

26.07.2019 12:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В киносообществе активно обсуждают последние новости Венецианского кинофестиваля. Старейший кинофорум мира объявил программу, в конкурсе помимо десятка авторских фильмов оказался и «Джокер» Тодда Филлипса, автора «Мальчишника в Вегасе». О том, какие картины поспорят за «Золотого льва» с «Джокером», сообщает Kinopoisk.

75-й Венецианский кинофестиваль откроется картиной Хирокадзу Корээды «Правда» с Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итаном Хоуком в главных ролях. Фильм также участвует в конкурсной программе.

Основная программа Венецианского кинофестиваля выглядит так:

Главный конкурс:

  • «Правда», Хирокадзу Корээда
  • «Идеальный кандидат», Хайфа Аль-Мансур
  • «О бесконечности», Рой Андерссон
  • «Осиная сеть», Оливье Ассайас
  • «Брачная история», Ноа Баумбак
  • «Почетный гость», Атом Эгоян
  • «К звездам», Джеймс Грэй
  • «Поместье», Тьяго Гуэдес
  • «Молитва во имя Бога», Робер Гедигян
  • «В ожидании варваров», Сиро Герра
  • «Мать», Пабло Ларраин
  • «Субботний роман», Лоу Е
  • «Мартин Эден», Пьетро Марчелло
  • La Mafia Non E Piu Quella Di Una Volta, Франко Мареско
  • «Нарисованная птицы», Вацлав Мархоул
  • «Мэр Рионе Санита», Марио Мартоне
  • «Молочные зубы», Шеннон Мерфи
  • «Джокер», Тодд Филлипс
  • «Дело Дрейфуса», Роман Полански
  • «Прачечная», Стивен Содерберг
  • «Дом 7 по Черри-лейн», Юньфань

Вне конкурса

  • «Желтовато-красная ересь», Джузеппе Капотонди
  • «До свидания, гостиница «Дракон», Цай Минлян
  • «Домой вернутся все», Гильермо Арриага
  • «Электрический лебедь», Константина Коцамани
  • «Необратимость: Полная версия», Гаспар Ноэ
  • «НольНольНоль», Стефано Соллима
  • «Новый Папа», Паоло Соррентино
  • «Не просто сон: Стэнли Кубрик и «С широко закрытыми глазами»», Мэтт Уэллс
  • «Сиберг», Бенедикт Эндрюс
  • «Король», Дэвид Мишо
  • «Жить», Франческа Аркибуджи
  • «Мосул», Мэттью Майкл Карнахан
  • «Взрослые в комнате», Коста Гаврас
  • «Вся моя безумная любовь», Габриэле Сальваторес

76-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 28 августа по 7 сентября.

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75-й Венецианский кинофестиваль откроется картиной Хирокадзу Корээды «Правда» с Катрин Денёв, Жюльет Бинош и Итаном Хоуком в главных ролях.
 
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