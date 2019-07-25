Источник материала: Новости Волковыска

Положительных примеров подобного сотрудничества в Беларуси достаточно. Но пока не всем сельским усадьбам, даже расположенным по соседству, удается развивать агроэкотуризм совместно и тем самым добиваться большей популярности и увеличения количества туристов, пишет wildlife.by.

Вопрос налаживания плодотворного взаимодействия усадеб трех районов, а также многие другие животрепещущие темы обсуждались на семинаре-тренинге «Создание креативного турпродукта в агроэкотуризме и его продвижение», который был организован БОО «Отдых в деревне» и ОАО «Белагропромбанк» в Волковысском районе.

На обучение приехали представители более чем 20 «домиков в деревне» трех районов и «делегаты» от местных органов власти.

Общий бренд позволит лучше «зацепить» туриста

И это истина, которая не требует особых доказательств. Она подтверждена как мировой, так и отечественной практикой. Именно объединившись, агроусадьбы смогут обеспечить гостям весь спектр впечатлений.

В своем выступлении руководитель БОО «Отдых в деревне» Валерия Клицунова отметила, что сегодня агротуризм стал визитной карточкой Беларуси:

Наше направление становится все более популярным. Неслучайно новый Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили во время своего визита в Беларусь объявил, что в следующем году в нашей стране пройдет крупнейший международный агротуристический форум. Сейчас программы практически всех рекламных и пресс-туров завершаются посещением усадеб – и это нашим гостям запоминается больше всего.

Она подчеркнула, что сообща усадьбы смогут наиболее выгодно представить так называемое колесо впечатлений, включающее такие аспекты, как досягаемость, информативность, вкус (кухня, еда), сувениры и прочее. Исследования показали, что туристы лучше воспринимают путешествие, объединенное одной темой. Наличие объединения или кластера помогает более эффективно выстроить и «туристическую цепочку», которая подразумевает создание сайта и других информационных ресурсов, установку указателей, расширение экскурсионных возможностей, увеличение количества мест проживания и питания, возможности вовлечения туристов в мастер-классы, событийные мероприятия.

«Беловежская околица» или что-то другое?

После теоретической части под руководством бизнес-тренера «Белагропромбанка» Никиты Карпука начался мозговой штурм. Все присутствующие разделились на три команды. Каждый из членов команды должен был написать десять отличительных особенностей своей усадьбы. Затем сообща составили список из наиболее часто повторяющихся особенностей.

В результате получился список из восемнадцати общих пунктов. В него вошли активные виды туризма, баня, агрофитнес, еда (национальная кухня), гостеприимство, общение, события (фестивали, обряды и прочее), сувениры, мастер-классы, общение с животными и другое.

Затем участники семинара обсудили, что именно может лечь в основу общего маршрута и турпродукта. К примеру, многие усадьбы в трех районах занимаются медом. Хозяйка усадьбы «В хуторской тиши» Людмила Павлючик предложила создать «медовый» маршрут, объединяющий несколько усадеб, а Валерия Клицунова назвать объединение «Беловежская околица», учитывая, что большинство усадеб находится не так далеко от Беловежской пущи. Нужно отметить, что по отдельности некоторые усадьбы уже делали попытки создать тематический экскурсионный маршрут. Например, хозяин усадьбы «Ольхово» Евгений Красновский стал инициатором создания квеста «Вандроўка воўка».

По замыслу авторов, он начнется на усадьбе «В хуторской тиши», где туристов угостят чаем с медом. После участники тура отправятся в городской поселок Россь. Там находится самая высокая в стране шестиэтажная водяная мельница. У входа туристов встретит мельник, который расскажет о тонкостях своего дела и о том, как здесь работали в старину.

Квест будет состоять из поиска рецептов изготовления хлеба. Туристы получат список загадок, а отгадки им предстоит найти около мельницы, в старинном парке возле бывшей усадьбы Потоцких и в других точках. После того, как квест завершится и все ответы будут найдены, участники тура отправятся на усадьбу «Ольхово», где хозяин устроит для них мастер-класс по выпечке бездрожжевого хлеба по старинному рецепту. После ужина с блюдами национальной кухни гости могут либо уехать, либо остаться отдохнуть на усадьбе.

В подобное путешествие есть возможность вовлекать и другие усадьбы. Разумеется, создание дестинации, объединения, кластера или общего маршрута – дело не одного дня. Но главная цель семинара – заставить хозяев усадеб задуматься о той выгоде, которую они могли бы получить от «талаки» – в большей степени достигнута. Участникам семинара понравилась идея, которая в настоящий момент активно предлагается «Отдыхом в деревне» – поездки в гости друг к другу и знакомство с опытом коллег. Такую форму решено использовать в ближайшее время.

Льготные кредиты – это по-прежнему актуально!

О том, как получить льготные кредиты от «Белагропромбанка», рассказал главный специалист Дмитрий Шредов. Он напомнил, что банк предоставляет кредитную поддержку субъектам агроэкотуризма в соответствии с требованиями Указов №372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь» и №365 «О развитии агроэкотуризма».

Кредиты предоставляются на следующие цели: реконструкцию и ремонт жилых и подсобных помещений жилого дома, предназначенного для приема и размещения туристов (приобретение необходимых товарно-материальных ценностей, выполнение отдельных видов строительных работ), строительство и ремонт гостевых домиков и иных объектов инфраструктуры, являющихся принадлежностями жилого дома, (приобретение необходимых товарно-материальных ценностей, выполнение отдельных видов строительных работ), оплату оборудования и инвентаря, необходимого для развития агроэкотуризма (предметов бытового, культурно-бытового и физкультурно-спортивного назначения).

Получить можно сумму до 2000 базовых величин, сегодня это – 51 тысяча рублей. Процентная ставка, как и прежде, – 5% годовых. Не изменился и срок кредитования – до 7 лет, с предоставлением отсрочки погашения основного долга на срок не более 12 месяцев с момента заключения кредитного договора. Заявки, документы и разработанные проекты нужно подавать в рабочие комиссии, создаваемые на местах.

Специалист ответил на вопросы участников семинара. Может ли стать поручителем человек пенсионного возраста? Или супруг или супруга? Можно ли менять поручителя? Какой доход нужно иметь, чтобы получить кредит? Можно ли получать кредит по частям?..

Программа кредитования агротуризма банком рассчитана до 2020 года. Будет ли она продолжена – пока неизвестно. Так что нужно пользоваться моментом.