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Польша позовет Путина на годовщину освобождения Освенцима

26.07.2019 12:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Польши намерены пригласить главу РФ Владимира Путина на 75-ю годовщину освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

Об этом в эфире Польского радио рассказал пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

По его словам, освобождение лагеря — это заслуга советских войск, поэтому Польша намерена направить приглашение на мероприятие российскому лидеру.

Памятные мероприятия состоятся в Освенциме 27 января 2020 года на территории музея, построенного на месте бывшего концлагеря.
 
 
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Власти Польши намерены пригласить главу РФ Владимира Путина на 75-ю годовщину освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
 
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