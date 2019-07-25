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Польша позовет Путина на годовщину освобождения Освенцима
Источник материала: Партизан
Власти Польши намерены пригласить главу РФ Владимира Путина на 75-ю годовщину освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Об этом в эфире
По его словам, освобождение лагеря — это заслуга советских войск, поэтому Польша намерена направить приглашение на мероприятие российскому лидеру.
Памятные мероприятия состоятся в Освенциме 27 января 2020 года на территории музея, построенного на месте бывшего концлагеря.
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Власти Польши намерены пригласить главу РФ Владимира Путина на 75-ю годовщину освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
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