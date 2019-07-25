Польша позовет Путина на годовщину освобождения Освенцима

Польского радио рассказал пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский. Об этом в эфирерассказал пресс-секретарь президента Польши





По его словам, освобождение лагеря — это заслуга советских войск, поэтому Польша намерена направить приглашение на мероприятие российскому лидеру.





Памятные мероприятия состоятся в Освенциме 27 января 2020 года на территории музея, построенного на месте бывшего концлагеря.