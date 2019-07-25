Мясникович: Российский бизнес выводит капитал из Беларуси









"То, что часть чистой прибыли выводится материнскими компаниями, не противоречит нашим договорённостям с российским бизнесом, не противоречит нашему национальному законодательству, не противоречит международному праву.





Но желательно, чтобы доход, заработанный здесь, направлялся в первую очередь на развитие тех производств и мощностей, которые создают эту прибыль. В первую очередь должно быть реинвестирование", — высказал своё мнение Мясникович в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.





Речь шла о таких компаниях, как ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", МТС, Брестский завод газоаппаратов, и ряде других.





Говоря о белорусско-российских отношениях, он заявил, что нет необходимости пересматривать договор о "союзном государстве". По мнению Мясниковича, белорусская и российская рабочие группы, которые обсуждают эту проблематику, до 8 декабря реально могут снять все вопросы.









А вот вводить единую валюту Мясникович на сегодня необходимости не видит, так как нет равных условий для субъектов хозяйствования и унифицированного законодательства. "Это будет просто холостой выстрел, если даже не хуже. Это может быть во вред", — полагает он.