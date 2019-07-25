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Мясникович: Российский бизнес выводит капитал из Беларуси
Источник материала: Партизан
Беларусь не может не замечать, что российский бизнес выводит капитал из нашей страны, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
"То, что часть чистой прибыли выводится материнскими компаниями, не противоречит нашим договорённостям с российским бизнесом, не противоречит нашему национальному законодательству, не противоречит международному праву.
Но желательно, чтобы доход, заработанный здесь, направлялся в первую очередь на развитие тех производств и мощностей, которые создают эту прибыль. В первую очередь должно быть реинвестирование", — высказал своё мнение Мясникович в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ.
Речь шла о таких компаниях, как ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", МТС, Брестский завод газоаппаратов, и ряде других.
Говоря о белорусско-российских отношениях, он заявил, что нет необходимости пересматривать договор о "союзном государстве". По мнению Мясниковича, белорусская и российская рабочие группы, которые обсуждают эту проблематику, до 8 декабря реально могут снять все вопросы.
А вот вводить единую валюту Мясникович на сегодня необходимости не видит, так как нет равных условий для субъектов хозяйствования и унифицированного законодательства. "Это будет просто холостой выстрел, если даже не хуже. Это может быть во вред", — полагает он.
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Беларусь не может не замечать, что российский бизнес выводит капитал из нашей страны, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович.
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