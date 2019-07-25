"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", — сказал белорусский лидер на встрече с Ринкевичем в Минске.





Он добавил, что в Белвруси не будут косо смотреть на страну, которая в трудную минуту всегда подставляла плечо.

"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают", — подчеркнул Лукашенко.





При этом он в очередной раз заявил, Беларусь — суверенное государство. "Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно", — заключил Лукашенко.