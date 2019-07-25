После ДТП водитель выбралась из опрокинувшейся машины и попыталась скрыться. Она была пьяна

Источник материала: Tut.by

26 июля около полуночи на улице Притыцкого произошло ДТП. Водитель Opel не справился с управлением, автомобиль столкнулся с попутным Peugeot, а затем врезался в мачту освещения и опрокинулся на крышу. После этого водитель попытался сбежать с места ДТП.





Оказалось, что Opel управляла 26-летняя девушка. С помощью очевидцев аварии ей удалось выбраться из автомобиля, но на месте ДТП она не осталась, а скрылась. Спустя некоторое время виновница ДТП была задержана экипажем отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.

Медицинское освидетельствование показало, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,36 промилле. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.