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После ДТП водитель выбралась из опрокинувшейся машины и попыталась скрыться. Она была пьяна

26.07.2019 12:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 июля около полуночи на улице Притыцкого произошло ДТП. Водитель Opel не справился с управлением, автомобиль столкнулся с попутным Peugeot, а затем врезался в мачту освещения и опрокинулся на крышу. После этого водитель попытался сбежать с места ДТП.


Оказалось, что Opel управляла 26-летняя девушка. С помощью очевидцев аварии ей удалось выбраться из автомобиля, но на месте ДТП она не осталась, а скрылась. Спустя некоторое время виновница ДТП была задержана экипажем отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.

Медицинское освидетельствование показало, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,36 промилле. В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал.

 
Теги: Минск
 
 
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Пьяная водитель опрокинула свой автомобиль на крышу и попыталась скрыться после ДТП. Но была задержана сотрудниками ГАИ.
 
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