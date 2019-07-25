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На матч с «Русенборгом» продали все билеты, но аншлага не было. БАТЭ объяснил, почему так произошло

26.07.2019 12:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Матч борисовского БАТЭ и трондхеймского «Русенборга» вызвал большой ажиотаж. За несколько часов до начала матча клуб объявил, что на матч проданы все билеты, но после стартового свистка стало очевидно, что на «Борисов-Арене» заняты далеко не все места. Пресс-служба чемпионов Беларуси рассказала, почему поединок не собрал аншлаг, а также объяснила, по какой причине зрители провели до получаса в очереди на трибуны и как разместить поздравить близкого человека на LED-дисплее.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Поединок с „Русенборгом“ действительно был sold-out — в системе билетного оператора „Тикетпро“ не осталось ни одного билета уже к полудню игрового дня. Напомним, что на этом матче также были действительны клубные карты категорий „Евро“, „Экстра“ и „Фан“, но по каким-то причинам часть мест на „Борисов-Арене“ пустовала.

Также, согласно регламентирующим документам УЕФА, клуб-хозяин обязан выделить болельщикам приезжей команды не менее 5% мест от общей вместимости стадиона. К этой квоте мест относятся сектора G1 и G2.

Мобильная сегрегация позволяет нам сократить количество мест при минимальной поддержке приезжей команды. От „Русенборга“ на секторе присутствовало всего 12 человек, в связи с этим мы выделили сектор G1 (378 мест), а билеты на сектор G2 были пущены в продажу.

Стоит добавить, что „Русенборгу“ была предложена опция пересадить эти 12 человек на места 1-й категории в сектор В3, но гости не пошли навстречу, тем самым лишив нас без малого четырех сотен мест», — поясняет отсутствие аншлага пресс-служба клуба.

Что касается долгого досмотра (некоторые болельщики жаловались на получасовое стояние в очереди), то это вынужденная мера на матчах с высокой посещаемостью.

«Досмотр и пропускная система через турникеты стадиона осуществляются при непосредственном участии правоохранительных органов, которые действуют в рамках действующего законодательства. Личный досмотр отнимает время, и высокий интерес к еврокубковому поединку создает очереди на контрольно-пропускных пунктах. Мы можем сколько угодно советовать приезжать на матчи загодя, но прекрасно понимаем: сделать это в будний день не так просто», — резюмирует пресс-служба БАТЭ.

Многие пришедшие на матч обратили внимание на объявления, которые в этот раз появились на панелях стадиона. Например, сообщения о поиске водителя и поздравления с днем рождения. Как оказалось, скоро возможность разместить такие объявления появятся и у простых болельщиков.

«Очень приятно осознавать, что контент LED-панелей не отвлекает от игры, но одновременно привлекает внимание. В самое ближайшее время станет доступной платная услуга поздрави-тельных сообщений для самых важных и трогательных моментов в жизни наших болельщиков.

Что касается наполнения рекламных роликов партнеров Клуба, то этот контент всегда согласован и соответствует белорусскому законодательству в сфере рекламы.

В среду объявления были частью экономической рекламы от нашего партнера, а поздравления организованы в тестовом режиме и размещались бесплатно», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что первый матч завершился победой БАТЭ со счетом 2:1. Ответная игра пройдет в среду в Норвегии.

 
 
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Пресс-служба чемпионов Беларуси рассказала, почему поединок не собрал аншлаг, а также объяснила, по какой причине зрители провели до получаса в очереди на трибуны...
 
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