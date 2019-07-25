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В Минске покажут фильм про величайший фестиваль в истории. Просмотр прямо под открытым небом!

26.07.2019 12:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В августе 2019 года легендарному фестивалю Вудсток исполнится 50 лет. В преддверии в Минске пройдет специальный показ фильма «Вудсток: три дня, изменившие поколение» в Минске на открытом воздухе. Показ пройдет 1 августа во внутреннем дворике Музея-мастерской З.И. Азгура. Фильм стал одним из хитов юбилейного Beat Film Festival, состоявшегося в мае в Москве.

«Вудсток: три дня, изменившие поколение»

Woodstock: Three Days That Defined a Generation

Режиссер: Барак Гудман

Когда: 1 августа, 21.15.

Где: внутренний дворик Музея-мастерской З.И. Азгура (Минск, ул. Азгура, 8).

Сколько: 7 рублей.

Когда летом 1969 года в администрацию штата Нью-Йорк поступила заявка на проведение фестиваля, выдавшие разрешение чиновники никак не могли предположить, что в итоге получат самую знаменитую вечеринку в истории с участием 500 тысяч хиппи и в довесок настоящую духовную революцию, освободившую западную музыку и западное общество на многие десятилетия. История, рассказанная режиссером Бараком Гудманом с дистанции длиной в полвека, старается ухватить тот самый неуловимый дух эпохи, концентрируясь не на фактах, а на чувствах и переживаниях свидетелей радикальных перемен, охвативших американское общество под аккомпанемент баллад Джими Хендрикса и Джоан Баэз.

Показ будет проходить под открытым небом. Рекомендуется брать с собой теплую одежду, коврики, пледы, зонты.

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Теги: Минск
 
 
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Показ пройдет 1 августа во внутреннем дворике Музея-мастерской З.И. Азгура. Фильм стал одним из хитов юбилейного Beat Film Festival, состоявшегося в мае в Москве.
 
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