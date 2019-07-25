В Америке вернут смертную казнь

Источник материала: KYKY

20 лет назад Америка отказалась от смертной казни. Скоро ее вернут: власти считают, это восстановит справедливость. Об этом сообщает BBC.

Федеральное бюро Тюрем составляет график смерти для пяти заключенных. Их судили за убийства. Некоторых из них признали виновными еще и в сексуальном насилии над детьми и стариками. Мужчин поместили в колонию строгого режима штата Индиана, там их содержат в камере смертников.

Эксперты не удивлены. Общественность знала о взглядах Дональда Трампа: он всегда разделял эту радикальную идею. Несколько раз президент предлагал лишать жизни людей за торговлю наркотиками или за убийство полицейских. Трамп часто выражал недовольство, что с заключенными обращаются слишком мягко. Он предлагал запретить им обжаловать свои приговоры.

Федеральные суды в 1988-2018 годах назначили смертную казнь 78 людям. Из них казнили только трех человек. Сейчас в Америке уверены, что старая мера, которую долго не использовали, поможет семьям жертв облегчить страдания.