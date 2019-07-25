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В Америке вернут смертную казнь

26.07.2019 12:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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20 лет назад Америка отказалась от смертной казни. Скоро ее вернут: власти считают, это восстановит справедливость. Об этом сообщает BBC.

Федеральное бюро Тюрем составляет график смерти для пяти заключенных. Их судили за убийства. Некоторых из них признали виновными еще и в сексуальном насилии над детьми и стариками. Мужчин поместили в колонию строгого режима штата Индиана, там их содержат в камере смертников. 

Эксперты не удивлены. Общественность знала о взглядах Дональда Трампа: он всегда разделял эту радикальную идею. Несколько раз президент предлагал лишать жизни людей за торговлю наркотиками или за убийство полицейских. Трамп часто выражал недовольство, что с заключенными обращаются слишком мягко. Он предлагал запретить им обжаловать свои приговоры.

Федеральные суды в 1988-2018 годах назначили смертную казнь 78 людям. Из них казнили только трех человек. Сейчас в Америке уверены, что старая мера, которую долго не использовали, поможет семьям жертв облегчить страдания.

Читайте по теме: «Я отлично сплю. Это убивать людей ненормально, а казнить – почему нет?» Интервью с экс-начальником минского СИЗО Алкаевым

 
 
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20 лет назад Америка отказалась от смертной казни. Скоро ее вернут: власти считают, это восстановит справедливость. Об этом сообщает BBC. Федеральное бюро Тюрем...
 
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