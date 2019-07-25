Лукашенко кружит на вертолёте за $14 млн, чтобы следить за уборкой урожая

Источник материала: KYKY

Большое видится на расстоянии. Александр Лукашенко впервые сел в новый вертолет, который ждал его с зимы, и полетел над регионами. Он проверял, как собирают урожай.

Президентский вертолет кружил над чернобыльскими районами. Пресс-служба уточняет , Лукашенко видел землю, как на ладони. Затем «воздушная полиция» двинулась на восток, прямиком к Витебской области. Где приземлился небесный патруль, неизвестно. Скорее всего, в Минске.

Говорят , перед тем, как уйти в воздушное плавание с президентом, пилоты тренировались почти полгода. Передвижение летательного аппарата засекретили. Он не отображался на в сервисах, которые отслеживают перемещение вертолетов.

Что это за вертолет?

В феврале мы рассказывали , как в Беларусь доставили новый вертолет VIP-класса. Ходили слухи, что его подарили самому Лукашенко. А отправитель – российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Информация подтвердилась, и теперь мы узнали, что с ним планируют делать.

Вертолет AW139 произвели в Италии, стоимость – 14 миллионов долларов. Эта модель используется, как правило, для эксклюзивных перевозок. Она числится на авиакомпании «Белавиа». Если всмотреться, на спинках кресел можно заметить флаг Беларуси.