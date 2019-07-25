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Лукашенко кружит на вертолёте за $14 млн, чтобы следить за уборкой урожая
Источник материала: KYKY>
Большое видится на расстоянии. Александр Лукашенко впервые сел в новый вертолет, который ждал его с зимы, и полетел над регионами. Он проверял, как собирают урожай.
Президентский вертолет кружил над чернобыльскими районами. Пресс-служба
Что это за вертолет?
В феврале мы
Вертолет AW139 произвели в Италии, стоимость – 14 миллионов долларов. Эта модель используется, как правило, для эксклюзивных перевозок. Она числится на авиакомпании «Белавиа». Если всмотреться, на спинках кресел можно заметить флаг Беларуси.
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Большое видится на расстоянии. Александр Лукашенко впервые сел в новый вертолет, который ждал его с зимы, и полетел над регионами. Он проверял, как собирают урожай. ...
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