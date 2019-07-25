ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко кружит на вертолёте за $14 млн, чтобы следить за уборкой урожая

26.07.2019 11:56 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Большое видится на расстоянии. Александр Лукашенко впервые сел в новый вертолет, который ждал его с зимы, и полетел над регионами. Он проверял, как собирают урожай.

Президентский вертолет кружил над чернобыльскими районами. Пресс-служба уточняет, Лукашенко видел землю, как на ладони. Затем «воздушная полиция» двинулась на восток, прямиком к Витебской области. Где приземлился небесный патруль, неизвестно. Скорее всего, в Минске.

Говорят, перед тем, как уйти в воздушное плавание с президентом, пилоты тренировались почти полгода. Передвижение летательного аппарата засекретили. Он не отображался на в сервисах, которые отслеживают перемещение вертолетов.

Что это за вертолет?

В феврале мы рассказывали, как в Беларусь доставили новый вертолет VIP-класса. Ходили слухи, что его подарили самому Лукашенко. А отправитель – российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Информация подтвердилась, и теперь мы узнали, что с ним планируют делать.

Вертолет AW139 произвели в Италии, стоимость – 14 миллионов долларов. Эта модель используется, как правило, для эксклюзивных перевозок. Она числится на авиакомпании «Белавиа». Если всмотреться, на спинках кресел можно заметить флаг Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большое видится на расстоянии. Александр Лукашенко впервые сел в новый вертолет, который ждал его с зимы, и полетел над регионами. Он проверял, как собирают урожай. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
К сети партнеров карты рассрочки "Черепаха" банка ВТБ (Беларусь) присоединилась "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика