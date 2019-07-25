Минский аэропорт откроет новый терминал на 5 млн пассажиров и запустит аэроэкспресс

Источник материала: Myfin



Фото: airport.by

Алексей Авраменко отметил, что проект будет реализован за счет собственных средств и кредитных ресурсов. «Реализовать его мы планируем собственными силами, без привлечения международных организаций», – сказал он в интервью БЕЛТА .

Министр также сообщил, что в аэропорт будет запущен аэроэкспресс, который будет подходить к новому терминалу. Финансировать проект будут из бюджета и за счет средств Белорусской железной дороги.