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Минский аэропорт откроет новый терминал на 5 млн пассажиров и запустит аэроэкспресс

26.07.2019 11:54 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Минский аэропорт откроет новый терминал на 5 млн пассажиров и запустит аэроэкспресс
Фото: airport.by
Алексей Авраменко отметил, что проект будет реализован за счет собственных средств и кредитных ресурсов. «Реализовать его мы планируем собственными силами, без привлечения международных организаций», – сказал он в интервью БЕЛТА.

Министр также сообщил, что в аэропорт будет запущен аэроэкспресс, который будет подходить к новому терминалу. Финансировать проект будут из бюджета и за счет средств Белорусской железной дороги.

 
 
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Новый терминал Национального аэропорта Минск сможет принимать 5 млн пассажиров.
 
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