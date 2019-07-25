«Би-2» даст концерт на стадионе «Динамо» в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Одна из самых популярных рок-групп современности «Би-2» выступит в Минске 6 июня 2020 года со своим лучшим шоу под названием NewBest. Концерт состоится на новом стадионе «Динамо». На этой площадке коллектив будет выступать впервые и ожидает рекордное количество зрителей — 35 000 человек.



Фото: Иван Яриванович

На концерте прозвучат как новые песни «Би-2» из альбома «Горизонт событий», так и все главные хиты группы, которые любят и знают миллионы. Организаторы шоу уверены, что публика продемонстрирует свою любовь к творчеству Шуры и Левы на концерте — хоровое пение в тысячи голосов уже давно стало неотъемлемой частью выступлений «Би-2».

На «Динамо» будут созданы все условия и будет применен новый подход к пространству концертной площадки. Границы сцены будут размыты, каждый зритель и поклонник группы сам будет вовлечен в шоу, станет его важной частью в режиме «дополненной реальности».

Организаторы заявляют, что шоу NewBest станет одним из самых значимых музыкальных событий следующего года и ожидают ажиотаж на билеты, поэтому рекомендуют приобретать их заранее. По традиции билеты на все концерты «Би-2» раскупаются за несколько недель до мероприятия, особенно на родине музыкантов в Беларуси.

Шоу NewBest состоится 6 июня 2020 года в Минске на стадионе «Динамо» в Минске. С 26 июля 2019 года ограниченная партия билетов поступила в продажу по специальной цене.