Визит почтальона – всегда праздник



Какими бы быстрыми шагами не развивался современный мир, как бы стремительно технологии не входили в нашу жизнь, почтальон – профессия, которая не теряет свою актуальность. Представители этой профессии выполняют важную миссию – доставляют газеты, открытки, посылки, письма, приносят вести в каждый дом.

Современные почтальоны, особенно на селе, – это не просто люди, приносящие свежую прессу или письма. Помимо этого, они доставляют пенсии, нужные товары под заказ, а иногда даже выступают в роли социальных работников, оказывая помощь нуждающимся в этом людям. Не минует почтальон дома, квартиры, где живет одинокий человек. Если попросят, напишет и отошлет письмо, открытку, оформит денежный перевод. Сумеет успокоить и поддержать тех, кто особенно ожидает весточки от родных и близких.

Уже почти двадцать лет Лариса Аркадьевна Альшимова трудится почтальоном в отделении почтовой связи аг. Драчково. Эта светлая и лучезарная женщина сразу заряжает на хорошее настроение и позитив. Даже сложно представить, сколь радости и душевного тепла ощущает одинокий человек, когда к нему приходит такой улыбающийся, со звонким голосом почтальон.

О профессии почтальона Лариса Аркадьевна никогда и не мечтала. Когда она была совсем маленькая, родители уехали из Драчково в Казахстан, где впоследствии спустя годы Лариса Аркадьевна и познакомилась со своим будущим супругом. Затем некоторое время они жили в России, а после с супругом и детьми приехали на родную Смолевиччину.

С сентября 2001 года Лариса Аркадьевна трудится на почте.

– Как бы это просто не звучало, но я люблю свою работу, – говорит собеседница. – Даже сейчас, когда уже заработала на заслуженный отдых, я не хочу прощаться с любимым делом и хотела бы работать, пока будут силы.

Участок обслуживания у Ларисы Аркадьевны приличный, в него входят деревни Ляды и Малые Ляды, Слободка, до недавнего времени в этот список входила и деревня Грива. Но прежде чем отправиться на участок, почтальону необходимо произвести сортировку газет. Как правило, почтальоны на селе знают, кто какие газеты выписывает. Затем необходимо рассортировать письма. И только после этого почтальон отправляется на участок.

– Раньше я круглый год по всем деревням ездила на велосипеде. Бывает, зимой не я на нем еду, а он на мне, – с улыбкой рассказывает Лариса Аркадьевна. – Сейчас мы приобрели машину, и чтобы немного поберечь здоровье, сдала на права и стараюсь ездить на ней. Но все равно на велосипеде мне и удобнее, и нравится больше, ведь можно с людьми пообщаться.

А маршрут у почтальона немалый – в день она наезжает на велосипеде около 14 км. Помимо корреспонденции, Лариса Аркадьевна привозит и товары, которые заказывают жители. Бывает, погрузит мешок сахара на велосипед и везет заказчику. Женщина признается, что в этом плане на машине удобнее и легче.

– Кто поможет старикам, как не я. На селе проживает много одиноких людей, которые испытывают нехватку общения, и для них приход почтальона – праздник, – рассуждает собеседница. – Тем более, за столько лет ко многим уже прикипела сердцем. Да и коллектив у нас прекрасный, не хотим подводить друг друга, все делаем сообща.

Лариса Аркадьевна признается, что в работе ей больше всего нравится общение с людьми.

– Я получаю радость от того момента, когда вижу счастливые глаза и улыбки людей, которым я вручаю долгожданное письмо или поздравительную открытку, – завершает беседу Лариса Аркадьевна.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.