Более двухсот детей родились в районе за полгода



Закончилась первая половина 2019 года, а потому пришло время для подведения первых итогов в различных сферах нашей жизни. Но никто не оспорит, что одна из главнейших тем — это, конечно, сами люди. О том, какая демографическая ситуация сложилась у нас в районе за первое полугодие, рассказала наш сегодняшний собеседник, начальник отдела загс Смолевичского райисполкома Наталья Владимировна Конюшик.

— За 1 полугодие 2019 года в Смолевичском районе зарегистрировано 210 рождений, 100 браков, 309 смертей, — рассказывает Наталья Владимировна. — Кроме этого, было 28 установлений отцовства, 1 усыновление, 5 случаев перемен фамилии, собственного имени и отчества. К сожалению, было и 19 расторжений брака.

Девочек — больше

Как рассказала начальник загса, из 210 родившихся детей в городе Смолевичи родились 104 ребенка, в сельской местности — 106. Из появившихся на свет детей родилось больше девочек, их 116, тогда как мальчишек —94.

В первом полугодии малыш родился и у одной несовершеннолетней матери. К слову, в возрасте 18-19 лет родили детей 2 женщины, в возрасте 20-25 лет – 37 женщин, от 26 до 30 лет – 67 женщин, от 31 до 35 лет – 64 женщины, от 36 до 40 лет — 33 женщины. У мам, возраст которых от 40 до 45 лет, родились 5 детей. Средний возраст матерей составляет 29 лет, отцов – 31 год.

— За 6 месяцев этого года у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, родился 31 малыш, — продолжает Наталья Владимировна. — В отношении 18 детей установлено отцовство. Первенцы появились в 59 семьях, вторые дети – в 91 семье, третьи – в 41 семье, четвертые – в 15 семьях, пятые дети – в 4 семьях.

Интересным является и тот факт, что в районе за полугодие зарегистрировано 5 двоен!

От Александра до Бажена, от Екатерины до Эльзы

Всегда интересно узнать и о том, как называли своих чад родители, какие имена пользуются популярностью, а какие являются редкими. Самыми популярными именами стали мужские — Александр (названо 7 мальчиков), Артем (названо 6 мальчиков), Арсений и Иван (названо по 5 мальчиков) и женские – Екатерина (названо 7 девочек), Дарья и Ульяна (названо по 6 девочек), Анастасия и Василиса (названо по 5 девочек), Анна и Полина (названо по 4 девочки).

А вот к разряду редких имен, которыми в анализируемый период были названы новорожденные, можно отнести мужские — Бажен, Василий, Гарик, Даниэль, Елисей, Игнат, а также женские – Ника, Аглая, Амелия, Дарина, Эльза, Марта, Лилия, Оливия, Тея, Кая.

Сто браков зарегистрировано за полгода

— Из 100 зарегистрированных в районе браков 71 зарегистрирован в г. Смолевичи и 29 в сельской местности, — уточняет Наталья Владимировна. — 43 брака зарегистрированы гражданами, где оба вступили в брак впервые. Так, впервые вступили в брак 55 мужчин и 62 женщины. Разведенными на момент вступления в брак были 45 мужчин и 38 женщин.

Как отметили в загсе, брачный возраст снижался в одном случае и только невесте. Наталья Владимировна Конюшик отмечает, что этот показатель за последние 3 года изменился в сторону улучшения, так как еще несколько лет назад до 5% браков заключалось с участием несовершеннолетних женихов и невест.

А вот средний возраст вступления в брак составил 31 год у мужчин и 29 лет у женщин.

Были зарегистрированы в нашем загсе и браки с иностранцами. Их было 5, и все они заключены с гражданами Российской Федерации.

Женщин умерло больше, чем мужчин

— За 6 месяцев 2019 года в районе умерли 309 человек, — продолжает Наталья Владимировна. — Из них в городе Смолевичи – 94 человека и в сельской местности 215 человек. Среди умерших — 138 мужчин и 171 женщина.

Средний возраст умерших мужчин составил 64 года, а женщин – 75 лет. В трудоспособном возрасте умерли 59 человек, что составляет 19% от общего количества умерших. Среди не доживших до пенсионного возраста граждан 44 мужчины и 16 женщин.

По болезни умер 281 человек, от несчастных случаев — 16. От алкогольного отравления погиб 1 человек, ушли из жизни по причине глубоко пожилого возраста 11 человек.

Подготовила Ольга ЦЫБУЛЬКО.