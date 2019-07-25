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Суд вынес приговор обвиняемым, которые застрелили бизнесмена из Березино

26.07.2019 13:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Суд вынес приговор обвиняемым, которые застрелили бизнесмена из Березино

Минский областной суд приговорил обвиняемого в убийстве бизнесмена из Березино Алексея Синькевича к пожизненному заключению.

Второго фигуранта дела Ростислава Светчикова суд приговорил к 24 годам лишения свободы, пишет Sputnik.

Суд признал Синькевича виновным в убийстве и вымогательстве по предварительному сговору и назначил ему пожизненный срок с отбыванием в колонии особого режима.

Светчикова суд признал виновным в вымогательстве по предварительному сговору и с учетом приговора Мингорсуда (фигурант уже осужден по делу менеджера Андрея Косяка - ред.), назначил 24 года лишения свободы.

Мать убитого бизнесмена Любовь Метельская перед оглашением приговора заявила журналистам, что хотела бы, чтобы суд назначил исключительную меру наказания.

"Мне бы хотелось, чтобы он был приговорен к исключительной мере наказания",- сказала женщина и разрыдалась.

"У сына осталось двое деток", - сказала она и добавила, что "все в нашем маленьком городке уважали моего сына".

На оглашении приговора присутствовала и сестра убитого бизнесмена - она приехала из Мурманска.

Отец Светчикова после оглашения приговора заявил журналистам, что считает его незаконным и подлежащим обжалованию.

"Его подставил Синькевич", - сказал мужчина.

На оглашение приговора пришли брат и сын Синькевича, родители Светчикова, а также его знакомые.

После оглашения решения суда, адвокат Синькевича заявила журналистам, что "есть основания для обжалования приговора". А защита Светчикова на вопрос корреспондента Sputnik - будут ли обжаловать приговор, ответила: "нет, не будем".

Бизнесмен Сергей Метельский был убит в сентябре 2016 года. Ему выстрелили в шею, когда он находился в автомобиле, а затем машину подожгли. Все произошло на трассе на окраине Березино. Расследование дела велось довольно долго, дело взял под личный контроль президент Лукашенко.

Позже следователи заявили, что случившееся связано с коммерческой деятельностью убитого. Бизнесмен Андрей Косяк попросил Синькевича и Светчикова помочь вернуть большой долг, который числился за компанией, возглавляемой Метельским. За это им пообещали 20 тысяч долларов. 

В соответствии с обвинением, когда разговор о возврате долга с Метельским в его машине не пошел, Синькевич, нарушив договоренности с Косяком и Светчиковым, выстрелил бизнесмену в шею. Чтобы скрыть преступление, он поджег автомобиль Метельского. 

 
 
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Минский областной суд приговорил обвиняемого в убийстве бизнесмена из Березино Алексея Синькевича к пожизненному заключению.
 
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