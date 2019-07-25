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Лукашенко заявил, что «ни за какие деньги» не прекратит отношения с Москвой
26.07.2019 12:36 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
При этом президент Беларуси отметил, что Минск также хочет добрых отношений с Западной Европой, Евросоюзом и США.
"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", – сказал белорусский лидер на встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Минске, пишет
Он добавил, что в Беларуси не будут косо смотреть на страну, которая в трудную минуту всегда подставляла плечо.
"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают", – подчеркнул Лукашенко.
Он еще раз подчеркнул, что Беларусь – суверенное государство.
"Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно", – заключил Лукашенко.
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При этом президент Беларуси отметил, что Минск также хочет добрых отношений с Западной Европой, Евросоюзом и США.
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