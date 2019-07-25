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Лукашенко заявил, что «ни за какие деньги» не прекратит отношения с Москвой

26.07.2019 12:36 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко заявил, что «ни за какие деньги» не прекратит отношения с Москвой

При этом президент Беларуси отметил, что Минск также хочет добрых отношений с Западной Европой, Евросоюзом и США.

"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией",  – сказал белорусский лидер на встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Минске, пишет РИА Новости.

Он добавил, что в Беларуси не будут косо смотреть на страну, которая в трудную минуту всегда подставляла плечо.

"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают", – подчеркнул Лукашенко.

Он еще раз подчеркнул, что Беларусь – суверенное государство.

"Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно", – заключил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом президент Беларуси отметил, что Минск также хочет добрых отношений с Западной Европой, Евросоюзом и США.
 
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