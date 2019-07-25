Лукашенко заявил, что «ни за какие деньги» не прекратит отношения с Москвой

Источник материала: Ежедневник





При этом президент Беларуси отметил, что Минск также хочет добрых отношений с Западной Европой, Евросоюзом и США.

"Мы хотим добрых отношений с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США. Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы ни в коем случае никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией", – сказал белорусский лидер на встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Минске, пишет РИА Новости .

Он добавил, что в Беларуси не будут косо смотреть на страну, которая в трудную минуту всегда подставляла плечо.

"Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают", – подчеркнул Лукашенко.

Он еще раз подчеркнул, что Беларусь – суверенное государство.

"Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно", – заключил Лукашенко.