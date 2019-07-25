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Фактическая безработица превышает 220 тысяч человек. Кому сложнее всего трудоустроиться

26.07.2019 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во втором квартале года фактическая безработица составила 4,4%. Это следует из данных выборочного обследования Белстата. Всего в стране было 222,5 тысячи безработных. Это меньше, чем в первом квартале (тогда фактическая безработица составляла 4,6%) и во втором квартале прошлого года (4,7%).


Снимок носит иллюстративный характер. фото: Александр Чугуев, TUT.BY

Средний возраст безработного, по данным Белстата, — 38,1 года. Самый высокий уровень безработицы был среди возрастной группы 20−24 года — 16,2% от общего числа (36 тысяч человек). В возрастной группе 25−29 лет безработица составила 13% (28,9 тысяч человек), 30−34 года — 12% (26,7 тысяч человек), 35−39 лет — 11,5% (25,6 тысяч человек), 40−44 года — 12% (26,7 тысяч человек), 45−49 лет — 9,2% (20,5 тысяч человек), 50−54 года — 9,7% (21,6 тысяч человек), 55−59 лет — 8,8% (19,6 тысяч). Среди молодежи от 15 до 19 лет уровень фактической безработицы составил 2,7% (6 тысяч человек), а среди пожилых людей от 60 до 74 лет — 5% (11,1 тысяч).

Женщины среди безработных составили примерно треть — 35,5% (79 тысяч человек). Кстати, если среди мужчин больше всего безработных было в возрастной категории от 20 до 24, то среди женщин — от 25 до 29.

 

Уровень безработицы во многом зависит от образования.

— В общей численности безработных доминировали лица с профессионально-техническим и общим средним образованием (58,3%), уровень безработицы в этих группах составил 5% и 7,4% соответственно. В то же время наиболее низкий уровень безработицы отмечался среди населения, имеющего высшее образование (2%), — отмечают в Белстате.

16,8% безработных обращались за помощью в службу занятости и общереспубликанский банк вакансий. Но большинство искало работу через интернет, газеты, родственников и знакомых.

Уровень фактической безработицы рассчитывается по критериям Международной организации труда. Его главное отличие от официальной безработицы заключается в том, что в данные по официальной безработице попадают только те, кто стал на учет в службе занятости. Уровень официальной безработицы составляет 0,3%.

Вместе с тем в стране растет количество вакансий. Недавно их число в республиканской базе перевалило за 95 тысяч.

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По данным Белстата, уровень фактической безработицы составил 4,4%.
 
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