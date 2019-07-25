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"Рок за Бобров": Юрий Дудь в качестве ведущего и 12 часов песен от Басты, Монеточки и десятка других топовых музыкантов

26.07.2019 13:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В августе на аэродроме "Боровая" в Минске пройдет двенадцатый фестиваль "Рок за Бобров".

Продолжительность фестиваля увеличится до 12 часов. В нем примет участие 12 коллективов, как всегда, это будут лучшие и актуальные звезды рок и хип-хоп сцены. 

В этом году к бессменному ведущему фестиваля, музыканту Александру Помидорову, добавится звездный ведущий Юрий Дудь – один из самых популярных блогер рунета по данным Российского исследовательского агентства блогеров. Почти 20 лет Юрий строил классическую карьеру журналиста, пока в начале 2017 не запустил видеоблог на YouTube. Сейчас его интервью набирают от 2,1 млн просмотров до 25 млн.

Кстати, сам Дудь – настоящий панк, любит Sum 41, Pink, в постоянном плей‑листе ведущего – подборка резвых хитов The Rolling Stones, Kiss и AC/DC, "Короля и Шута". Он брал интервью у многих хедлайнеров "Рок за Бобров", в том числе и этого года, поэтому сценарий ему, можно сказать, и не нужен, он прекрасно разбирается в лайнапе фестиваля: является поклонником Сергея Михалка и "Ляписов", близко дружит с Бастой, Little Big, "25/17", "Порнофильмами" и группой "Хлеб", которая записала джингл "Юрий будет Дудь". Композицию сочинили для финала чемпионата по виртуальному футболу, где Юрий был ведущим, но ее завернули из-за неаккуратного созвучия слов "Дудь" и "дуть". Позже журналист обратился к группе с просьбой использовать песню в своем шоу, ну и вот: "Юрий будет Дудь, Дудь будет Юрий".

Второе десятилетие подряд фестиваль продолжает собирать десятки тысяч гостей и приглашать самых топовых артистов, это не только знаменитые коллективы, но и молодые перспективные команды. Организаторы подбирают лайн-ап артистов так, чтобы угодить давним поклонникам события, но также и учесть вкусы поколения, которое на фестивале фактически выросло. Поэтому к "Мумий Тролль", "Баста" и "Ляпис-98" добавились новые хедлайнеры: Монеточка, Бакей, группы "Дай дорогу" и "Петля пристрастия". На сцену поднимутся музыканты разных направлений, но точно объединенных одной идеей: быть не как все в своем творчестве, рвать танцпол и качать стадионы по всему миру.

В прошлом году "Рок за Бобров" посетило не менее 45 000 человек, в этом году организаторы ожидают еще больше гостей, поэтому площадь фестиваля увеличивается с каждым годом, и этот не станет исключением. А вместе с ним вырастет и зона фудкорта. Количество точек увеличится со ста до ста пятидесяти, а площадь самого фудкорта в целом будет составлять 300 на 150 метров. Также изменилась и логистика расположения: теперь точки будут стоять "островками", а не в одну линейку. Будет действовать несколько лаундж- и фотозон. А прогноз погоды обещает нам приятные +22, при которой комфортно танцевать и петь любимые песни весь день.

Где: аэродроме "Боровая".

Когда: 3 августа.

Цена: от 44 рублей, VIP - 103 рубля + комиссия билетного оператора.

 
Теги: Минск
 
 
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В августе на аэродроме "Боровая" в Минске пройдет двенадцатый фестиваль "Рок за Бобров". Продолжительность фестиваля увеличится до 12 часов. В нем примет участие 12...
 
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