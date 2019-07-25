Убийцу бизнесмена в Березино приговорили к пожизненному сроку

Источник материала: Интерфакс

Минский областной суд огласил приговор по резонансному делу об убийстве бизнесмена Сергея Метельского в Березино, сообщает пресс-служба суда.

Так, один из обвиняемых - Алексей Синькевич - был признан виновным по четырем статьям, в том числе предумышленном убийстве, и приговорен к наказанию в виде пожизненного заключения.

Второй обвиняемый - Ростислав Светчиков – приговорен к 6 годам лишения свободы, но с учетом предыдущего приговора ему назначено окончательное наказание 24 года исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Как сообщалось, 26 сентября 2016 года на выезде из города Березино Минской области был обнаружен горящий внедорожник Audi Q5, на переднем сиденье которого было найдено тело мужчины. Им оказался 41-летний бизнесмен Сергей Метельский, хорошо известный в городе. УСК по Минской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. В январе 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что раскрытие этого дела является "делом чести".