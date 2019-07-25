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Белорусы примут участие в международном заплыве через Волгу

26.07.2019 12:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Профессионалы и любители плавания из 14 стран мира соберутся 28 июля в Нижнем Новгороде на самый массовый заплыв в России - "X-WATERS Volga 2019".

Как сообщают организаторы, в этом году соревнования по пересечению Волги станут этапом Чемпионата мира по плаванию на открытой воде среди любителей. В результате на финише пловцам будут присвоены квалификационные баллы.

Заявлено участие более 1,7 тыс. человек из 117 городов Турции, Кипра, Великобритании, Германии, Ирландии, Нидерландов, Испании, Бразилии, Сингапура, Беларуси, Украины, Литвы, Казахстана и Швеции.

"Река каждый год и каждый день разная. Какой она будет в 2019 - предсказать невозможно. Прямо в месте заплыва в Волгу вливается еще одна крупная река - Ока, получается большая вода с переменным течением, температурой и уникальным характером", - говорится в сообщении.

Заплыв проходит четвертый год подряд, начиная с 2016 года. Участникам предлагается выбрать одну из трех дистанций в зависимости от подготовки: 1 км, 3 км и 5 км.

 
 
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Профессионалы и любители плавания из 14 стран мира соберутся 28 июля в Нижнем Новгороде на самый массовый заплыв в России - "X-WATERS Volga 2019". Как сообщают организаторы, в...
 
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