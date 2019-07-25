Турция рассмотрит альтернативы американским F-35 - Эрдоган

Источник материала: Интерфакс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова рассмотреть альтернативы американским самолетам F-35, если Вашингтон откажется их передавать Турции.

"Не хотите передавать Турции самолеты F-35? Тогда не обессудьте: Анкара рассмотрит альтернативные варианты", - приводит агентство "Анадолу" слова турецкого лидера.

Ранее в США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35. В то же время в Вашингтоне подчеркнули настрой на продолжение военного сотрудничества с Анкарой.

С середины июля Турция получает из России компоненты С-400. США неоднократно грозили Турции санкциями за покупку С-400, в частности, в соответствии с CAATSA.

Эрдоган ранее называл отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 грабежом. Власти Турции уже давали понять, что если не получит F-35, то будут думать об альтернативных предложениях.