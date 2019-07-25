ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Турция рассмотрит альтернативы американским F-35 - Эрдоган

26.07.2019 12:43 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова рассмотреть альтернативы американским самолетам F-35, если Вашингтон откажется их передавать Турции.

"Не хотите передавать Турции самолеты F-35? Тогда не обессудьте: Анкара рассмотрит альтернативные варианты", - приводит агентство "Анадолу" слова турецкого лидера.

Ранее в США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35. В то же время в Вашингтоне подчеркнули настрой на продолжение военного сотрудничества с Анкарой.

С середины июля Турция получает из России компоненты С-400. США неоднократно грозили Турции санкциями за покупку С-400, в частности, в соответствии с CAATSA.

Эрдоган ранее называл отказ США от поставок Анкаре закупленных ею истребителей F-35 грабежом. Власти Турции уже давали понять, что если не получит F-35, то будут думать об альтернативных предложениях.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова рассмотреть альтернативы американским самолетам F-35, если Вашингтон откажется их...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша позовет Путина на годовщину освобождения Освенцима
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика