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"Все в #САД!": Минздрав объявил о масштабном марафоне здорового образа жизни

26.07.2019 12:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Масштабный марафон здорового образа жизни пройдет в августе текущего года, рассказали в министерстве здравоохранения Беларуси.

Марафон будет проходить в течение всего августа по четвергам – 1, 8, 15, 22 и 29 числа месяца. В эти дни любой желающий с 18.00 до 21.00 сможет прийти в республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу (Минск, ул. Сурганова, 4а).

"Все в #САД!": Минздрав объявил о масштабном марафоне здорового образа жизни
Там можно будет абсолютно бесплатно попробовать себя в различных видах физической активности и фитнесс-направлениях, предварительно получив рекомендации от врачей, которые будут консультировать и поддерживать участников марафона на протяжении месяца.

На одной площадке параллельно будут представлены фиткросс, йога, стретчинг, питатес, TRX, боевые искусства и различные танцевальные направления. Организаторы ЗОЖ-марафона предложат всем желающим изучить разницу между функциональной и кардио-тренировкой высокой интенсивности и релакс-упражнениями.

Все участники марафона, придя на площадку у РЦОП по фристайлу, смогут пройти экспресс-обследование, которое позволит оценить состояние их здоровья. А доктора смогут помочь составить каждому индивидуальную программу рекомендуемых физических активностей и выдадут на руки "паспорт здоровья". Попробовав свои силы в рекомендованном виде физической активности, можно будет после тренировки непосредственно там же получить обратную связь от врачей и тренеров.

Во все дни проведения марафона будут представлены различные виды совместных активностей для мам и детей, а также людей с дополнительными потребностями, организованы выступления менторов, фудкоучей и мотивационных спикеров, автограф-сессии от известных спортсменов, здоровые фудкорты и многое другое.

Организатором данного ЗОЖ-мероприятия выступает Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) Представительство в Республике Беларусь при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета, спортивных общественных объединений.

Масштабный ЗОЖ-марафон в Минске в августе текущего года пройдет под тегом #САД, который следует расшифровывать как "спортивный, активный, доступный".

 
Теги: Минск
 
 
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Масштабный марафон здорового образа жизни пройдет в августе текущего года, рассказали в министерстве здравоохранения Беларуси. Марафон будет проходить в течение...
 
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