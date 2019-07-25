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К сети партнеров карты рассрочки "Черепаха" банка ВТБ (Беларусь) присоединилась "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко"

26.07.2019 11:54 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Приобрести товары в рассрочку по карте "Черепаха" банка ВТБ (Беларусь) теперь можно и в магазинах "Марко". Срок рассрочки составит 3 месяца.

При совершении покупок в магазинах-партнерах банка с использованием карты "Черепаха" оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет всего 0,0001% годовых.

Оформить карту рассрочки можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление карты не взимается.

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

 
 
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Приобрести товары в рассрочку по карте "Черепаха" банка ВТБ (Беларусь) теперь можно и в магазинах "Марко". Срок рассрочки составит 3 месяца. При совершении покупок в...
 
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