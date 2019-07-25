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В Минске огласили приговор убийцам бизнесмена из Березино
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Решение по громкому делу об убийстве бизнесмена в Березино Сергея Метельского огласили в Минском областном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный фигурант признан виновным по всем четырем статьям: убийство, умышленное повреждение имущества, вымогательство, оружие.
Ему назначено пожизненное заключение в колонии особого режима. С него также решено взыскать 30 тысяч рублей в пользу жены погибшего. Второй обвиняемый приговорен к 6 годам лишения свободы. С учетом приговора по другому делу отбывать он будет – 24.
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Новости Беларуси. Решение по громкому делу об убийстве бизнесмена в Березино Сергея Метельского огласили в Минском областном суде, сообщили в программе Новости...
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