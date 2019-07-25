ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске огласили приговор убийцам бизнесмена из Березино

26.07.2019 13:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Решение по громкому делу об убийстве бизнесмена в Березино Сергея Метельского огласили в Минском областном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске огласили приговор убийцам бизнесмена из Березино

Главный фигурант признан виновным по всем четырем статьям: убийство, умышленное повреждение имущества, вымогательство, оружие.

В Минске огласили приговор убийцам бизнесмена из Березино

Ему назначено пожизненное заключение в колонии особого режима. С него также решено взыскать 30 тысяч рублей в пользу жены погибшего. Второй обвиняемый приговорен к 6 годам лишения свободы. С учетом приговора по другому делу отбывать он будет – 24.

Убийство в Березино: бизнесмена застрелили до поджога машины

Люди в материале: Сергей Метельский
 
 
Ссылка на источник 85
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Решение по громкому делу об убийстве бизнесмена в Березино Сергея Метельского огласили в Минском областном суде, сообщили в программе Новости...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшую бегунью Нидерландов арестовали за контрабанду 50 кг наркотиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика