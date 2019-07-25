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Продавал дворняжек под видом породистых собак: необычное уголовное дело завели в Сморгонском районе

26.07.2019 12:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Сморгонском районе мужчина под видом породистых собак продавал дворняжек.

50-летний предприниматель 4 года водил за нос покупателей по всей Гродненской области. За внушительные суммы любители немецких овчарок получали щенков далеко не благородных кровей.

Хоть и похожих. К слову, со всеми жертвами мошенник заключал официальные договоры купли-продажи. Сам же получил уголовную статью.

Продавал дворняжек под видом породистых собак: необычное уголовное дело завели в Сморгонском районе

Игорь Белозеров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
Люди, которые приобретали щенков благородных кровей, понимали что, на самом деле, это не так и, соответственно, переплатили деньги. По части 1 ст. 209 УК РБ «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.

Люди в материале: Игорь Белозеров
 
 
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В Сморгонском районе мужчина под видом породистых собак продавал дворняжек. 50-летний предприниматель 4 года водил за нос покупателей по всей Гродненской области....
 
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