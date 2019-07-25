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Продавал дворняжек под видом породистых собак: необычное уголовное дело завели в Сморгонском районе
Источник материала: СТВ
В Сморгонском районе мужчина под видом породистых собак продавал дворняжек.
Хоть и похожих. К слову, со всеми жертвами мошенник заключал официальные договоры купли-продажи. Сам же получил уголовную статью.
Игорь Белозеров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:
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В Сморгонском районе мужчина под видом породистых собак продавал дворняжек. 50-летний предприниматель 4 года водил за нос покупателей по всей Гродненской области....
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