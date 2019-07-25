Продавал дворняжек под видом породистых собак: необычное уголовное дело завели в Сморгонском районе

Источник материала: СТВ

В Сморгонском районе мужчина под видом породистых собак продавал дворняжек.

50-летний предприниматель 4 года водил за нос покупателей по всей Гродненской области. За внушительные суммы любители немецких овчарок получали щенков далеко не благородных кровей.

Хоть и похожих. К слову, со всеми жертвами мошенник заключал официальные договоры купли-продажи. Сам же получил уголовную статью.





Игорь Белозеров, официальный представитель УВД Гродненского облисполкома:

Люди, которые приобретали щенков благородных кровей, понимали что, на самом деле, это не так и, соответственно, переплатили деньги. По части 1 ст. 209 УК РБ «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.