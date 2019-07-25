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Сжёг 2 см асфальта и получил штраф: парень смазал шины маслом и устроил пробуксовку на Октябрьской
Источник материала: СТВ
Компания молодых людей устроила необычное ралли на частной парковке.
Со слов сотрудников ГАИ, за свой немноголетний стаж гонщик уже успел нарушить ПДД аж 23 раза. Срыв колёс на Октябрьской добавил в копилку двадцать четвёртый протокол.
Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска:
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Компания молодых людей устроила необычное ралли на частной парковке. Смазав шины маслом, 20-летний водитель начал проверять резину на прочность. Не выдержав...
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