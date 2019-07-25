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Сжёг 2 см асфальта и получил штраф: парень смазал шины маслом и устроил пробуксовку на Октябрьской

26.07.2019 12:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Компания молодых людей устроила необычное ралли на частной парковке.

Смазав шины маслом, 20-летний водитель начал проверять резину на прочность.

Сжёг 2 см асфальта и получил штраф: парень смазал шины маслом и устроил пробуксовку на Октябрьской

Не выдержав перегрева, покрышки не только эффектно задымили, но и прожгли два сантиметра асфальта.

Сжёг 2 см асфальта и получил штраф: парень смазал шины маслом и устроил пробуксовку на Октябрьской

Со слов сотрудников ГАИ, за свой немноголетний стаж гонщик уже успел нарушить ПДД аж 23 раза. Срыв колёс на Октябрьской добавил в копилку двадцать четвёртый протокол.

Сжёг 2 см асфальта и получил штраф: парень смазал шины маслом и устроил пробуксовку на Октябрьской

Ангелина Волосарь, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска:
Молодой человек привлечён к ответственности в виде штрафа в размере двух базовых величин. В денежном эквиваленте составляет пятьдесят один рубль.

Люди в материале: Ангелина Волосарь
 
Теги: Минск
 
 
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Компания молодых людей устроила необычное ралли на частной парковке. Смазав шины маслом, 20-летний водитель начал проверять резину на прочность. Не выдержав...
 
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