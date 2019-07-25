Десятый фестиваль «Большая бард-рыбалка-2019» встречает гостей 26-28 июля

Источник материала: Аргументы и факты

Сколько стоит и где купить билеты?

Как отметил продюсер фестиваля Леонид Динерштейн, когда-то всё началось с небольшой рыбалки тех, кто любит петь и рыбачить одновременно, а сейчас это уже большой песенный фестиваль. Хотя и порыбачить на нём всё ещё можно! Для рыболовов будут и рыбацкие соревнования, и конкурсы ухи, ну а если уху делать не умеешь, всё равно можно научиться её приготовлению на мастер-классе, а можно и попробовать её на масштабной дегустации. Гостей ожидает море конкурсов, все их можно увидеть в программе мероприятия.

Как стать участником конкурсов?

На любую активность можно записаться на стойке регистрации. Чем раньше, конечно, тем лучше, но главное – успеть до начала.

Где пройдёт мероприятие?

Десятая "Большая бард-рыбалка" пройдет 26-28 июля 2019 года в поселке Грудичино на Чигиринском водохранилище (Могилевская область, Быховский район, вблизи д. Чечевичи).



Как добраться?

Если есть машина:

- со стороны г. Могилёва: проехать мост через водохранилище в г. п. Чечевичи, на первом ближайшем перекрестке (по дорожному указателю «Грудзічына 6») повернуть налево;

- cо стороны Бобруйска: не доезжая моста через водохранилище в г. п. Чечевичи, на ближайшем перекрестке (по дорожному указателю «Грудзічына 6») повернуть направо;

Далее проехать всю асфальтированную дорогу г. п. Чечевичи (2,8 км.), свернуть направо на проселочную дорогу в лес, ехать по проселочной дороге (2,8 км.), никуда не сворачивая и не обращая внимание на развилки. Базы отдыха располагается сразу на въезде в п. Грудичино.

За стоянку каравана взимается дополнительная плата в размере 15 бел. руб, автобуса - 30 бел. руб.

Если машины нет: рейсовые автобусы и маршрутки из Могилёва и Бобруйска в направлении деревни Чечевичи отправляются каждый час. Билет на автобус из обоих отправных пунктов стоит примерно 6 белорусских рублей.