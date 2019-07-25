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В Беларуси прорабатывают открытие рейсов в областные аэропорты с лоукостами

26.07.2019 11:51 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В Беларуси прорабатывают открытие рейсов в областные аэропорты с лоукостами

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси заинтересовано в приходе лоукостеров в областные аэропорты.

«В текущем году хорошо сработала чартерная программа, мы наблюдаем достаточно серьезный рост во всех областных аэропортах - практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - завил в интервью БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Он отметил, сто сегодня "Белавиа" из областных аэропортов выполняет чартерные рейсы в Египет, Болгарию, Турцию, Черногорию, Тунис, из Бреста и Гомеля самолеты летают в Калининград.

«Концепция предполагает дальнейшее развитие чартерных и регулярных перевозок с привлечением авиакомпании "Белавиа", а также авиакомпаний ближнего зарубежья, в том числе лоукост-компаний», - сообщил министр.

По его словам, с авиакомпаниями России, Украины, бюджетными авиакомпаниями Европы прорабатываются вопросы по возможности открытия рейсов в областные аэропорты Беларуси.
 

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси заинтересовано в приходе лоукостеров в областные аэропорты.
 
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