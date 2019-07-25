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Можно ли «развенчаться» и венчаться повторно, если ты не «развенчан»?

26.07.2019 13:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Можно ли «развенчаться» и венчаться повторно, если ты не «развенчан»?
Фото из открытых источников

Зачастую современные пары не относятся серьёзно к процессу венчания, превращая церемонию в «показательное выступление». А кто-то венчался с пониманием дела и ответственности, однако из-за непредвиденных обстоятельств решил расторгнуть брак. Ни для кого сейчас не секрет, что несколько раз венчаться в Беларуси можно, однако как получить согласие на это? Об этом мы решили узнать у представителей Православной и Римско-католической церквей.

Снятие благословения

Точкой зрения Православной церкви с редакцией «АиФ» поделился клирик Свято-Духова кафедрального собора Андрей ЛОМАКИН:

- Прежде чем говорить, что такое «развенчание», стоит напомнить о том, что же есть с церковной позиции венчание. Венчание - это таинство, в котором два человека получают благословение для совместной супружеской жизни. А таинство - это дар Божий. Обряда или таинства «развенчания» в Церкви нет, потому что церковные таинства не имеют обратной силы, то есть нельзя «раскреститься», «разисповедаться», «распричаститься».

- Если «развенчания» не существует, то о чём же тогда идёт речь, когда люди расторгают узы брака?

- Все мы понимаем, что в жизни бывают совершенно разные обстоятельства, порой непредсказуемые. Бывает так, что семья распадается и распадается венчанный брак. Поэтому в церковной практике появилось такое явление, как «снятие церковного благословения». Это процедура, которая даёт людям право венчаться повторно. Но повторное венчание отличается от первого.

- Как происходит снятие церковного благословения в Православной церкви? Обязательно ли при этом присутствовать обоим супругам?

- Супруги, желающие по тем или иным причинам расторгнуть свой союз, должны прийти в местное епархиальное управление. Узнать, где оно находится, совершенно нетрудно: достаточно просто сделать интернет-запрос. На процедуру могут прийти как оба супруга, так и один, если они уже длительное время не живут вместе и даже не знают, где сейчас находится вторая половинка, и побеседовать с дежурным священником или даже епископом. После этого епархия принимает решение, дать ли документ о снятии церковного благословления. Этот документ позволяет, вступая в новый брак, пройти повторное венчание. Однако чин такого венчания отличается от того, которое происходит впервые. Одним из отличий является покаянный характер молитв, в то время как в первом молитвы носят торжественный характер. Никакого документа о расторжении брака церковь не выдает. Главная цель развода в церкви - получить благословение на второе венчание.

Можно ли «развенчаться» и венчаться повторно, если ты не «развенчан»?
Сколько раз можно венчаться?
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А была ли семья?

Взглядом на «развенчание» со стороны Римско-католической церкви в Беларуси с нами поделился священник Кирилл БАРДОНОВ, судья костельного суда, церковного суда Минско-Могилевской архиепархии.

- Католическая церковь учит, что брак нерасторжим, только смерть может разлучить двоих супругов, но можно поставить вопрос, был ли брак вообще, стали ли они мужем и женой. То есть мы не говорим, что они были мужем и женой, а потом передумали и церковь это признает - это так не работает. Брак можно сравнить с определенным договором, у которого есть и свой контекст. Иисус говорит в Евангелии, что «брак нерасторжим». Перефразируя его слова, можно задаться вопросом: а стали ли эти два человека мужем и женой перед Богом? Допустим, молодые люди, может, им было 16-17 лет, встречались, и так случилось, что девушка забеременела, а родители говорят: «Всё, вам нужно жениться, а поскольку мы верующие, то должно быть и венчание». Молодые люди совсем не были к этому готовы, и они в силу свей жизненной неопытности, зависимости от родителей, большого чувства уважения к близким соглашаются на этот брак. Зачастую родители могут даже поставить вопрос так: «Или вы создаете семью, или мы вообще вас не знаем». Это понуждение к браку, физически их никто не заставлял идти к алтарю, но это было моральное понуждение, и, чтобы освободиться от него, у них была только одна возможность - венчание. Или же кто-то из супругов скрыл от другого, например, какую-либо болезнь, зависимость. В таких ситуациях брак нельзя считать действительным. Решение о том, дать ли согласие на расторжение союза, принимает церковный суд по месту жительства одного из супругов.

Хотелось бы дать совет: прежде чем думать о «развенчании», нужно настроиться на совсем иной лад - на лад сохранения и единства семьи. Дело в том, что в наш «век одноразовых вещей» человек склонен всё менять: купил одну машину, не понравилась - купил другую, третью и т. д., - но с семьёй нельзя так. Нельзя думать, что если вступил в брак, то это временно. Семья - это вместе и навсегда.

 
 
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Ни для кого сейчас не секрет, что несколько раз венчаться в Беларуси можно, однако как получить согласие на это? Об этом мы решили узнать у представителей...
 
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