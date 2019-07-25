В Минске задержали девушку, которая брала предоплату за якобы сдаваемые квартиры и исчезала

Источник материала: Tut.by

В Минске задержали девушку, которая брала предоплату за якобы сдаваемые в аренду квартиру и исчезала. Следственный комитет ищет пострадавших от ее действий.

По данным следствия, 28-летняя девушка на протяжении 2019 года копировала реальные объявления о сдаче квартир в аренду и размещала их в интернете со своими контактными данными. Когда потенциальные арендаторы просили показать представленную в объявлениях квартиру, она говорила, что там сейчас есть жильцы и надо подождать, пока они съедут. Девушка брала предоплату и больше на связь не выходила.

Ее действия квалифицированы по статье «мошенничество». Ранее в ее отношении уже расследовались аналогичные уголовные дела. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас потерпевших трое. Однако у следователей имеются основания полагать, что их может быть больше. Если вы пострадали от действий задержанной, Следственный комитет просит сообщить об этом по телефонам 8 (025) 661-77-92, 8 (017) 335-08-49 и 8 (017) 389-55-55.