В районном отделе по чрезвычайным ситуациям подвели итоги. Лучшим спасателям вручены награды

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Ежегодное оперативное совещание прошло в зале заседания отдела по ЧС, на котором были подведены итоги деятельности РОЧС с начала 2019 года.

В мероприятии принял участие начальник Могилёвского областного управления МЧС Республики Беларусь полковник внутренней службы Сергей Демидов, руководящий и личный состав районного отдела, а также ветераны пожарной службы.

С докладом о деятельности отдела в первом полугодии выступил начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Власенков. В своём выступлении он дал оценку работе всего отдела, отметил проблемные и положительные моменты в работе. При подведении итогов также были определены приоритетные направления в работе отдела на II полугодие текущего года.

▪ Сергей Демидов вручает Почётную грамоту Александру Андрееву. Фото Натальи Тихановской.

По окончании собрания начальник областного управления МЧС Сергей Демидов за образцовое исполнение служебных обязанностей, инициативу и высокую эффективность труда вручил Почётные грамоты водителю пожарного аварийно-спасательного поста №13 Александру Юрченко и начальнику пожарного аварийно-спасательного поста №11 районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александру Андрееву.

Наталья ТИХАНОВСКАЯ.