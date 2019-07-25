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В районном отделе по чрезвычайным ситуациям подвели итоги. Лучшим спасателям вручены награды
26.07.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Ежегодное оперативное совещание прошло в зале заседания отдела по ЧС, на котором были подведены итоги деятельности РОЧС с начала 2019 года.
В мероприятии принял участие начальник Могилёвского областного управления МЧС Республики Беларусь полковник внутренней службы Сергей Демидов, руководящий и личный состав районного отдела, а также ветераны пожарной службы.
С докладом о деятельности отдела в первом полугодии выступил начальник районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергей Власенков. В своём выступлении он дал оценку работе всего отдела, отметил проблемные и положительные моменты в работе. При подведении итогов также были определены приоритетные направления в работе отдела на II полугодие текущего года.
▪ Сергей Демидов вручает Почётную грамоту Александру Андрееву. Фото Натальи Тихановской.
По окончании собрания начальник областного управления МЧС Сергей Демидов за образцовое исполнение служебных обязанностей, инициативу и высокую эффективность труда вручил Почётные грамоты водителю пожарного аварийно-спасательного поста №13 Александру Юрченко и начальнику пожарного аварийно-спасательного поста №11 районного отдела по чрезвычайным ситуациям Александру Андрееву.
Наталья ТИХАНОВСКАЯ.
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Ежегодное оперативное совещание прошло в зале заседания отдела по ЧС, на котором были подведены итоги деятельности РОЧС с начала 2019 года. В мероприятии принял...
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