Слуцкий РОЧС напомнил о мерах безопасности на уборочной кампании

Источник материала: Слуцк Город

Уборочная кампания одна из самых ответственных сельскохозяйственных мероприятий, которое требует приложения всех сил и средств, для сбора выращенного урожая. С целью предотвращения и недопущения возникновения пожаров в период проведения уборочной кампании, а также при хранении кормов, и зерновых сотрудники Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям напоминают работникам агрария о необходимости строгого соблюдения требований правил пожарной безопасности.

При уборке и заготовке кормов необходимо соблюдать следующие требования:

до начала уборки урожая руководитель объекта должен назначить ответственных лиц за противопожарную подготовку уборочных машин и агрегатов, организацию противопожарного инструктажа комбайнеров, машинистов сушильных комплексов, водителей, трактористов, а также соблюдение правил пожарной безопасности в период уборки зерновых и заготовки грубых кормов;

комбайнеры, машинисты сушильных комплексов, водители, трактористы, а также должностные лица, привлекаемые к уборке урожая, должны пройти подготовку по программе ПТМ;

с работниками, направляемыми на работы по уборке урожая, должен быть проведен противопожарный инструктаж с отметкой в журнале регистрации противопожарного инструктажа.

Колосовые культуры на полосах отчуждения железнодорожных и автомобильных дорог сеять не допускается. Скошенную на этих полосах траву необходимо удалять на расстояние не ближе 30 м от хлебных массивов.

Временные полевые станы нtобходимо располагать не ближе 100 м от хлебных массивов, токов, скирд сена или соломы и т. п. Площадки, отведенные для полевых станов, должны быть очищены от стерни и сухой травы и опаханы полосой шириной не менее 4 м.

Выпускные трубы двигателей самоходных шасси, косилок, тракторов, автомобилей и комбайнов, применяемых при уборке хлеба, заготовке грубых кормов, должны быть оборудованы исправными искрогасителями. Наличие искрогасителей обязательно и для тракторов, занятых на вспашке, если эти работы производятся одновременно с жатвой возле участков с неубранным хлебом или грубыми кормами.

Водитель транспортного средства с ДВС не реже 2 – 3 раз в смену должен очищать поверхность двигателя, коллектора, выхлопной трубы, искрогасителя от пыли, нагара.

Клеммы аккумуляторов, стартера дистанционного электромагнитного пускателя и генератора тракторов, электрокаров и других самоходных машин должны быть защищены от попадания на них токопроводящих предметов.

Очистка от пыли радиаторов двигателей при помощи отработавших газов должна проводиться вне хлебных массивов. Применение открытого огня для выжигания пыли в радиаторах двигателей не допускается.

Необходимо своевременно очищать от намотавшейся соломистой массы битеры, соломонабиватели, транспортеры, подборщики, шнеки и другие вращающиеся детали и узлы комбайнов, уборочных машин.

ТО, ремонт и стоянка уборочных машин и агрегатов допускается не ближе 30 м от хлебных массивов.

На торфяниках сельскохозяйственного использования размещение заправочных пунктов, площадок для ремонта и стоянки техники не допускается.

В местах уборки зерновых должно быть организовано дежурство пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной для тушения пожара техники (дежурство, как правило, должны осуществлять члены ДПД или добровольной пожарной команды), трактора, оборудованного плугом. Приспособленная техника должна быть обеспечена водой и пожарно-техническим вооружением для целей пожаротушения.

Передвижение зерноуборочной техники необходимо производить группами с обеспечением сопровождения пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной для тушения пожара техникой.

Готовность в противопожарном отношении транспортных средств (в том числе зерноуборочных комбайнов) к уборочным работам, а также зерноскладов перед их загрузкой должна быть проверена комиссией, состав которой утверждается приказом руководителя объекта, с составлением соответствующих актов.

Склады грубых кормов на территории производственно-хозяйственного комплекса необходимо располагать на специально отведенной площадке, которая на расстоянии 15 м от скирд, стогов, копн должна быть опахана полосой шириной не менее 4 м. Отдельные скирды также должны иметь защитные полосы на расстоянии 5 м от их основания. Площадь основания одной скирды не должна превышать 300 м2, а штабеля прессованного сена или соломы – 500 м2.

Не допускается производить работы с открытым огнем ближе 50 м от скирд сена и соломы.

Разрывы между отдельными штабелями, навесами или скирдами должны быть не менее 20 м. Штабеля, навесы и скирды допускается размещать попарно, причем разрывы между штабелями, навесами и скирдами в одной паре должны быть не менее 6 м, а между соседними парами – не менее 30 м. Противопожарные разрывы между кварталами (20 скирд или штабелей) должны быть не менее 100 м. В разрывах между двумя парами скирд должна быть пропахана полоса шириной не менее 4 м. Расстояние от скирд, навесов и штабелей грубых кормов до линии электропередач должно быть не менее 15 м, до дорог - 20 м. До зданий (сооружений) – не менее 50 м. Во время погрузки-разгрузки кормов двигатель транспортного средства, стоящего под погрузкой-разгрузкой, должен быть заглушен. Заводить транспортное средство допускается только после уборки просыпавшихся кормов возле выхлопной трубы.

Грубые корма с повышенной влажностью складировать, укладывать в скирды, штабели, склады не допускается. Необходимо осуществлять ежедневный температурный контроль сложенных грубых кормов с регистрацией даты, времени, места замера и температуры в специальном журнале. Для определения влажности допускается применять экспресс-методы с помощью влагомеров с погрешностью не более 1 % при влажности до 18 %. При влажности грубых кормов более 17 % должна производиться их досушка.

Перед созреванием колосовых поля в местах их прилегания к лесным и торфяным массивам, автомобильным и железным дорогам должны быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 4 м.

Курение, пользование открытым огнем, разведение костров в хлебных массивах (скирдах сена и соломы), на участках скирдования сена и соломы, а также на расстоянии менее 30 м от них, выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и пожнивных остатков не допускается. На полевых станах курение допускается только в специально предназначенных для курения местах на расстоянии не менее 4 м от техники (машин) и горючих материалов.

В полевых условиях заправка топливом тракторов, комбайнов и других машин должна производиться топливозаправщиками при заглушенных двигателях. В ночное время место заправки машин топливом должно освещаться.

В помещениях, предназначенных для хранения зерна, не допускается:

хранение любых других пожароопасных материалов, техники и оборудования;

устройство подсобных помещений и рабочих мест с постоянным или краткосрочным пребыванием людей;

укрытие отопительных приборов декоративными решетками.

Зерноуборочные комбайны должны быть обеспечены не менее 2 порошковыми огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 8 кг; противопожарным полотнищем размерами 1,5х1,5 м; 2 штыковыми лопатами; 2 швабрами.

Слуцкий РОЧС